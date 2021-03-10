加强医疗大数据安全防护

全国人大代表、苏北人民医院医疗集团理事长王静成表示，医疗健康大数据日益成为国家重要的基础性战略资源，但目前面临着相关法律法规不健全，存在数据及隐私泄露的风险等问题，急需加强安全防护。

王静成表示，利用信息化手段进行医疗健康数据的采集、处理、分析及存储，带来了效率的提升，也埋下了数据安全的隐患。各级卫生健康行政部门信息平台的开发、利用、维护，医院信息化建设外包服务等，也存在诸多风险因素。相当部分医院、保险公司等并未将敏感数据和非敏感数据分开，也未定期检查基础设施是否有安全漏洞和更新安全补丁。

王静成建议，建立健全相关法律法规及政策制度，加快对医疗健康大数据安全防护组织保障、管理体系、经费投入等措施的完善。针对居民电子健康档案、电子病历、医保结算等数据库，统一设置数据权限规则，严格限制数据查询、使用权限；对于符合规定的数据资源共享，建立规范的信息平台及不同类型主体间的数据交换机制。（记者刘志勇）