李健委员：持续关注学生心理健康教育

李健委员（北京理工大学人文与社会科学学院院长）

【两会好声音】

持续一年多的疫情防控让全国各地高校的教学和管理状态都发生了变化，同时也对在校学生的心理健康产生了影响。日前，教育部公布的2021年高校春季开学有关安排，明确要求高校要组织学生思想调查和心理健康排查，做好思想教育引导、解难帮困、心理危机预防和干预工作。由于全国的高校基本条件、心理健康教育师资配备、经验水平等差异较大，重视程度也不同，难免会出现一些问题。

为进一步做好疫情防控常态化期间大学生心理健康教育与服务，我建议切实推动高校履行好主体责任，一是要创建丰富多彩的、线上和线下相结合的校园活动，引导学生正确抒发和表达情绪。二是学校心理咨询服务机构要积极主动开展工作，持续进行心理评估，制定完善的危机干预措施。三是要广泛开展心理健康教育工作，搭建学生心理自助和互助教育平台，提升学生自我调节能力。（记者张云采访整理）