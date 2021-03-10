北京大兴国际机场新冠疫苗接种全覆盖

3月9日上午，临空区疫苗接种专班的负责人刘健正和大兴机场木棉花酒店总经理张杰一起张贴“安心标”，这也是大兴区发给新冠疫苗接种达标单位的特殊标识。

作为大兴区首批新冠疫苗接种达标单位，张杰介绍说，“木棉花酒店位于北京大兴国际机场北侧指廊，还是服务过市级医疗队的企业，员工的安全防护意识都很强，酒店220多人，全员都参与了疫苗接种。”

在大兴机场，像这样从事公共服务并且全力支持疫苗接种的企业和部门还有很多，航站楼内的服务台、旅游公司咨询处、失物招领处、航空楼五层的餐饮区域，都张贴了“安心标”。用手机扫描二维码，还可以看到大兴区疫苗接种达标企业的名单。

失物招领处经理孙唯说，“我们这里每天有一二百名遗失物品的旅客来来往往，所以招领处很早就支持服务人员全部接种了新冠疫苗”。

首都机场餐饮发展有限公司大兴分公司运行监控中心经理郑琨表示，“越是公共服务单位越是考虑旅客安全，我们的员工已全力响应国家防疫要求，积极自愿的接种了疫苗，确保机场餐饮区安全”。机场巴士公司的司机胡国建在运送旅客的路上，对北京青年报记者说，“国产疫苗的安全性很高，机场基本上都接种了，没有不良反应，好的惠民政策，为什么不去免费接种呢”。

东航、南航、海航……所有航空公司机务人员、地勤人员、服务人员都是适龄接种人群。早在春节前，各航空公司就按照“应接尽接、应快尽快”的要求，组织员工参与了疫苗的接种。

不仅一线的员工完成了接种疫苗，后勤保障的人员也没有落下。北京东方航空食品有限公司作为专门供应东航、联航食品的公司，食品生产的流水线已经按要求严格防疫消杀，但为了做到“双保险”，公司里除了患有禁忌症和年龄过大的人员，其余的食品加工人员全部接种了疫苗。

据大兴机场疫情防控组工作人员赵莹介绍，根据临空区疫苗接种专班的工作安排，针对机场内部人员流动性较强的现实情况，下一步机场管理中心还将按照“随有随打、随时补接”的原则，重点对遗漏、过往的机务人员、后勤人员接种疫苗，营造群众更安心、乘客更放心的内部安全环境。（记者 蒲长廷）

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东城区新冠疫苗接种预约系统上线开通

在家或单位，动动手指就可以线上预约新冠疫苗接种，可提前6天预约，全天6个时间点可选择。3月8日，东城区新冠疫苗接种预约系统上线开通。市民可通过微信扫描二维码或搜索“声智健康”微信小程序在线预约，在规定时间携带本人身份证前往即可接种疫苗。

昨天，北京青年报记者来到东四街道接种点，接种点的外墙上贴出了最新使用微信小程序进行预约的详细步骤。东四街道办事处副主任张国忠告诉北青报记者，以前的疫苗接种都是依靠人工登记，辖区单位、社区要先生成统计表格，然后报送到街道，市民到接种点接种时，工作人员需要对照报送表格逐一核对信息。如果表格中没有对应的信息，还需要进行手工登记。在工作中，这种方式确实容易出一些小瑕疵，也比较耽误时间。

东城区新冠疫苗接种预约小程序上线后，线上预约替代了接种现场人工登记、核对工作。市民通过微信扫描“东城区疫苗接种”二维码，小程序会直接显示东城区17个接种点信息，市民可以根据距离远近和个人时间选择预约的接种点和接种时间。首次使用时输入姓名、身份证号、属地信息后，即可进行疫苗接种预约。预约成功后，会生成一个“预约”二维码，同时显示个人健康状态，“健康宝”状态异常的居民无法完成预约。这种方式大大提高了信息登记的准确性，而且疫苗接种现场的流程得到了简化。

北青报记者在接种现场看到，由于小程序已经和北京健康宝进行关联，市民进入接种点，无需再扫描“健康宝”进行登记。工作人员用手机上的“疫苗智能登记”系统扫描市民的“预约”二维码即可完成确认，进入后面的接种程序。

除了流程简化了，小程序在疫苗接种的过程中也发挥着闭环管理的作用。比如，市民预约后经过医生评估暂时不适合接种，市民可以扫描接种点“未接种疫苗撤离”二维码，对未接种原因进行登记后，即可离场；留观前扫描“留观计时”二维码后，系统开始30分钟倒计时，时间完成后，系统提示完成，接种人员出示留观时间完成的手机界面后可以离开接种点。“以前，我们是用手写计时小条，时间到了在小条上盖章的方式，确保接种留观的时间。这个过程占用的人力较多，现在这种方式确实提高了效率。”东四街道接种点的工作人员表示。（记者 王薇）