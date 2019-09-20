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机场餐饮降价是一种多赢

2019年09月20日09:16 来源：经济日报

　　近日，宁夏银川河东机场发布消息，宣布将全面下调餐饮价格，其中牛肉面价格降幅达54%。

　　提起机场消费，许多人的第一反应就是价格高，比如78元一碗面条、59元一碗馄饨、28元一碗粥。机场消费“价高、质差、量少”，令不少消费者望而却步，甚至一些收入较高的公众人物也曾公开吐槽机场餐饮价格过高。因此，此次银川河东机场全面下调机场餐饮价格，得到了网友的一致点赞。

　　客观地说，火车站、机场等特殊经营场所的商品、服务价格，由于成本因素，比一般市场价格高一些，消费者并非不能理解，但一些普通商品的价格动辄高出数倍，甚至到了离谱的地步，就明显超出了合理定价范围。近年来，在相关部门推动下，国内机场餐饮等消费价格确实有了一些下降，“天价”餐饮在一二线城市大型机场已基本消失。不过，要完全做到机场消费与机场所在城市“同城同价”，还有不少工作要做。

　　据报道，湖南长沙市黄花机场数据显示，2018年6月份该机场餐饮进入“平价时代”后，总体营业额却增长了。这是因为机场消费价格降到了合理水平，消费者愿意在机场消费，在薄利多销之下，机场商家营收不降反升，同时愿意到机场开店的商家也多了，机场同样从中受益。这说明，如果机场内的商家适当降低商品和服务价格，对消费者、对商户、对机场管理方来说是一种多赢。（苑广阔）

(责编：许晓华、杨迪)


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