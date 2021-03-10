国家卫健委：3月9日新增新冠肺炎确诊病例5例 均为境外输入病例

人民网北京3月10日电 今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月9日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5例，均为境外输入病例（上海2例，河南1例，广东1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者206人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例172例（无重症病例），现有疑似病例3例。累计确诊病例5104例，累计治愈出院病例4932例，无死亡病例。

截至3月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例177例（无重症病例），累计治愈出院病例85194例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90007例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者982120人，尚在医学观察的密切接触者4699人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察11例（境外输入10例）；尚在医学观察无症状感染者251例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12145例。其中，香港特别行政区11120例（出院10662例，死亡202例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区977例（出院932例，死亡10例）。