唐旭东委员：做好中医药的守正创新和传承发展工作

人民网北京3月9日电 (记者乔业琼)“在抗击新冠肺炎疫情过程中，中医药全程深度介入，以其特色优势，发挥了重要作用。” 3月9日，在接受媒体采访时，全国政协委员、中国中医科学院副院长唐旭东说。

“中医药治疗传染病，不一定能直接杀死病毒，但它可以调整人的身体环境，让病毒难以生存，不能发挥伤害人体的作用。”唐旭东介绍，新冠病毒侵袭人体，主要是通过病毒表面刺突上的S蛋白结合人体细胞表面的血管紧张素转换酶2（ACE2）。他形象地描述，ACE2好比是“门把手”，病毒就是通过劫持“门把手”打开进入人体细胞的大门。而国内外研究证实许多中药里的一些成分，跟病毒表面的S蛋白有竞争作用，就好比把钥匙孔堵上，病毒就开不了门了，不能顺利进入人体细胞，这就是中药复方疗法治疗新冠肺炎早期起效的作用机制。

此前，唐旭东就曾多次表示，中西医结合取长补短，是解决十四亿中国人健康保障的中国方案。“然而，科学界特别关注药物的作用机制，强调在科学地评价药物的安全性与有效性的同时，还须用现代医学乃至现代科技的语言阐明其作用机制。”唐旭东说。

在唐旭东看来，不少世界科学前沿成果是依托先进的技术平台和人才团队实现的，这就倒逼我们在获得确有疗效的人用经验的同时，加大投入建设中医药科研平台，加强多学科前沿技术与中医药的深度交叉融合。

唐旭东认为，建设重大传染病的防治体系，既要学习现代医学的最新进展，也要发挥中医和西医取长补短的医疗特色，才能取得更好的疗效。

对此，唐旭东建议，要做好中医药的守正创新和传承发展工作，积极开展国内中医药古籍资源普查，尤其是要建立权威数据库，在5到10年内基本摸清中医古籍的家底。

最后，唐旭东表示，要努力做好中医药科技创新工作，带头探索中医药科技创新驱动发展模式，在下一个五年，发挥更大的作用。