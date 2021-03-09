盲目“生酮饮食”可能引发皮肤病

生酮饮食是时下流行的一种减肥方式。近日，北京大学人民医院专家对“与生酮饮食和减肥手术相关的色素性痒疹病例”进行临床分析研究后，指出不正规的生酮饮食不仅可能造成心、肝、肾等脏器的功能损伤，还有可能引起影响美观的皮肤病——色素性痒疹。《中华皮肤科杂志》近期刊发了这项研究成果。

北大人民医院临床营养科营养医师蔡晶晶介绍，生酮饮食是一种脂肪比例高（70%至75%）、严格限制碳水化合物（每天20克至50克）的饮食模式。简单来说，就是少吃、甚至完全不吃碳水化合物，摄入中等量的蛋白质以及大量的脂肪。生酮饮食最早是治疗儿童难治性癫痫的一种特殊饮食模式，后来发现其具有一定的抗肿瘤作用，进而发现具有减脂瘦身调节代谢的作用，通过限制碳水化合物的摄入，加速燃烧自身脂肪，达到减脂的作用。同时，通过强调蛋白质的摄入，最大程度地保护自身肌肉组织。

生酮饮食为何能引起皮肤病？北大人民医院腔镜外科主任医师钟朝辉介绍，患者生酮饮食期间，碳水化合物摄入减少，身体内基础能量代谢从葡萄糖转为脂肪，生成酮体作为机体的替代能量来源。酮体可分布于皮肤血管周围，引起很多炎症细胞的聚集，从而导致皮肤的炎症反应、瘙痒和损伤，产生色素性痒疹。钟朝辉表示，临床中生酮饮食疗法是一种治疗性膳食，不是所有人群都适用，需要在临床医生和营养师的共同监督下评估制定个性化方案。“盲从他人的饮食配方或是自行操作，减肥不成还可能造成心、肝、肾等脏器的损伤。”

北大人民医院皮肤科主治医师温广东说，门诊中，因生酮饮食引起的色素性痒疹患者不少。“有些患者长期坚持这种饮食方式，皮疹会落下色素沉着，影响美观。”他提醒，正在通过减少碳水化合物摄入来减肥的人，如果在易流汗区域出现了密集网状的小红疙瘩，就可能是出现了酮疹，应适度恢复主食，并及时到皮肤科就医。据悉，该研究收集的6例患者中，女性5例均为生酮饮食后发生色素性痒疹；男性1例，为减肥手术后出现色素性痒疹。“痒疹”主要累及部位包括胸、背、腰、腹部。这些患者在听取医生增加主食的建议或用药后，症状明显好转，这证明饮食调整可成功治疗与生酮饮食相关的“痒疹”。（孙乐琪）