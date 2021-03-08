全国人大代表丁列明：鼓励医药创新 助力国产创新药走向世界

全国人大代表、贝达药业董事长兼首席执行官丁列明。受访者供图

人民网北京3月8日电 （黄盛）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日上午，在主题为“药品专利期限补偿制度 助推创新药发展”的专场论坛上，全国人大代表、贝达药业董事长兼首席执行官丁列明表示，鼓励医药创新，保障医药创新领域的先行者的创新积极性，将有助于国产创新药走向世界。

“新修改的《专利法》明确增加了药品专利期限补偿制度，这是我国药品专利制度的重要发展和改革，是一条非常好的政策。”丁列明表示，延长创新产品的专利保护期，能够让致力于医药创新的企业获得更多利润和回报，将更多资金用于新药研发，形成良性循环，激励更多的投资和技术用于新药研究开发，提高新药研发水平和核心竞争力。

丁列明提到，《专利法实施细则（征求意见稿）》提出的，能够享受专利期限补偿制度红利的最长追溯期为新《专利法》施行前3个月获批上市。

对此，他表示，除了延长创新产品的专利保护期外，也要为医药创新领域的先行者、拓荒者的积极性提供更多的保障。在鼓励开发创新药物的同时，可以通过市场主导的方式，辅助战略采购等相关措施，让更多的新药参与到市场竞争中，助力国产新药走上世界。