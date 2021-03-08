全国人大代表耿福能：支持医药创新 增强国际市场竞争力

全国人大代表、好医生集团董事长耿福能。受访者供图

人民网北京3月8日电 （黄盛）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日上午，在主题为“药品专利期限补偿制度 助推创新药发展”的专场论坛上，全国人大代表、好医生集团董事长耿福能表示，对于已经上市的创新药，要提高其国际竞争力，助力行业快速发展。

“药品专利期限补偿制度考虑到了新药上市以后时间短、投资大等情况，对我国新药研发有较好的促进作用。”耿福能表示，国家鼓励创新药，为医药企业创新提供了良好的政策环境，为提升我国创新药的国际市场竞争力，完善了相关的配套措施。例如，战略采购新药，给予创新药市场回馈，激发市场活力等。

耿福能认为，创新药有了市场回馈，企业在新药研发方面才更有积极性。这样，企业有足够的时间空间进行新药研发，用研发实力诠释医药创新力量，助力医药行业发展。