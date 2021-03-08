廖海江：提升职业人群健康素养 切实保障劳动者职业健康

人民网北京3月8日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“关爱职工健康 关注肿瘤早筛”专场论坛上， 国家卫健委职业健康司职业病管理处处长廖海江指出，近年来，尘肺病防治攻坚行动取得显著成效，“十三五”时期国家职业病防治规划重点工作圆满收官，职业病防治工作取得积极进展。“十四五”期间，要进一步完善法律法规标准，强化用人单位主体责任的落实，不断提升职业人群健康素养，切实保障劳动者职业健康。

国家卫健委职业健康司职业病管理处处长 廖海江（陈晨 摄）

“多数人职业生涯约占其生命周期的1/2，同时我国就业人口占总人口的1/2以上。这两个‘1/2’显示出职业健康工作是极为重要的。”廖海江表示，职业健康保护行动作为《健康中国行动（2019-2030年）》的15个专项行动之一，涉及广大劳动者健康，牵连亿万家庭福祉。

廖海江指出，近年来，地方政府纷纷加大尘肺病等职业病防治力度，重点行业专项治理、尘肺病患者救治救助、监管执法、技术支撑体系建设等方面均取得显著进展，全社会重视职业健康的浓厚氛围正在形成。

“一方面，随着小、散、乱、污的落后产能加速淘汰，我国存在严重职业病危害的企业数量正在快速减少，另一个方面，健康企业建设力度逐步加强，劳动者健康意识也有所提升。”廖海江表示，面对新形势和新任务，下一步要加大推进健康中国建设力度，既全力做好尘肺病、噪声聋、职业肿瘤、职业中毒等传统职业病防控，同时关注肌肉骨骼疾病和精神疾病等工作相关疾病的预防。