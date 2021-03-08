李秀华委员：补齐执业短板 保障护理事业可持续发展

人民网3月8日电 （记者李栋）“随着健康中国建设的推进，加快护理事业可持续发展才能更好满足百姓多样化、差异化的健康需求。”全国政协委员、中日医院原护理部主任、中华护理学会名誉理事长李秀华在人民网·人民健康全国两会特别节目“健康中国人”系列专访中表示。

李秀华介绍说，护理工作是卫生健康事业的重要组成部分，与人民群众的健康利益和生命安全密切相关。随着我国人口老龄化加剧、新型城镇化加速推进，如何更好满足多层次、多样化的健康需求，护理事业面临着机遇与挑战。

“截止到2019年，我国已有445万名护士，每千人口护士数达到3名，超过了世界卫生组织（WHO）每千人口2名护士的最低标准，但这一密度与经济合作与发展组织（OECD）成员国的平均密度（每千人口9名护士）仍有差距。”她建议，完善护理教育体系、完善专科护士培训和管理制度，培养以适应社会多样化需求，以需求为导向的应用人才。

当前我国的护士队伍仍然存在缺口，在待遇、培训、职业发展空间等方面还有一些问题亟待解决。对此，李秀华建议，通过强化相关法律建设，以营造和谐稳定的执业环境，补齐执业短板，提升行业吸引力。此外，建立合理的薪酬体系，完善激励机制，提升晋升空间，体现护士劳动价值。

“加快建设一支与全民健康覆盖和可持续发展目标相匹配的护理队伍十分重要。这需要尽快完善护士队伍发展的相关政策和法律法规，保障护理事业可持续发展，助力健康中国建设。”她说。