北京市民购买二手货需警惕四大陷阱

去年底，江苏省消保委专门针对二手平台消费开展调查，发现闲鱼、转转、闲转、找靓机、花粉儿等二手平台分别存在售卖色情产品、涉嫌默许售假、违规发布信息等问题，超过九成被访者有过不太好的二手平台消费体验。

近日，为全面了解二手平台消费市场状况，梳理二手平台消费存在的热点难点问题，北京阳光消费大数据研究院联合消费者网对去年二手平台消费舆情数据进行了统计分析。舆情数据显示，在二手平台消费负面舆情中，销售假冒伪劣产品、虚报价格、平台不履行责任以及恶意欺诈成为最多的吐槽点。

舆情数据反映出，二手平台消费负面舆情主要集中在销售假冒伪劣产品、虚报价格、平台不履行责任以及恶意欺诈等四个方面。其中，销售假冒伪劣产品负面舆情最多，占到所有负面舆情的三成多。部分卖家故意隐瞒商品质量问题，甚至通过二手平台销售假冒伪劣产品，消费者购买之后又拒绝退货或拖延退款。

虚高价格和平台不履行责任方面的负面舆情，两者均占到所有负面舆情的两成多。虚高价格负面舆情主要是卖家故意虚假夸大产品性能和功效，虚高报价欺骗消费者；平台不履行责任负面舆情主要反映在部分二手平台不严格履行资质审核以及日常管理等义务，导致不少虚假卖家在平台上销售假冒伪劣产品，严重损害消费者的合法权益。此外，恶意欺诈消费负面舆情同样值得关注。由于二手市场目前还不够规范，缺乏有效监管，部分不法分子趁机在二手平台上伪装成买家或者卖家身份，通过欺诈手段谋取不法利益。（记者 王薇）