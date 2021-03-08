对外卖平台要加强监管明确责任

今年的政府工作报告提出，引导平台企业合理降低商户服务费。而外卖平台的佣金过高问题，也引起了全国工商联的关注。全国工商联在《关于加强餐饮外卖平台反垄断监管 协调降低佣金的提案》中指出，外卖平台几家独大、佣金过高，已逼近广大餐饮企业可承受的临界点，使得很多餐饮企业都是“赔本赚吆喝”。

全国工商联指出，外卖平台对不同规模商家的抽佣比例不同，佣金最低的为自配送商家，通常在5%~8%，品牌影响力大的大型连锁企业为15%~18%，品牌影响力有限的小型连锁为18%~20%，由代理商负责的地区佣金也高于自营地区。

全国政协委员、合兴集团控股有限公司执行董事兼行政总裁洪明基也表示，外卖平台在某些区域的确存在“收费高，影响商家正常经营”的现象。他建议，实施相对合适的收费标准，外卖平台不能利用强势地位来获取高收费，从而使得整个价值链的大部分利润都为其所有，而其他企业很难赚到钱。

对此，全国工商联建议，国家反垄断执法机构依法加强外卖平台监管，做到事前合规、事中审查、事后执法全链条监管，营造更加公平、公正的营商环境。同时，政府职能部门应出台加强外卖平台佣金管理的指导意见，并牵头组织餐饮企业与外卖平台进行沟通协商，切实降低外卖平台的佣金费率，防止形成行业垄断。

除了佣金过高，外卖领域的食品安全问题也引起政协委员的关注。在今年两会上，全国政协委员、广西壮族自治区政协副主席钱学明指出，外卖餐饮行业频繁出现“料理包”“黑餐馆”等食品安全问题，应引起重视。

今年2月19日，最高人民检察院、国家市场监督管理总局和国家药品监督管理局联合发布15个落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动典型案例，某外卖平台未履行平台责任案在列。原因是，该外卖平台上的两家入网餐饮业户涉嫌存在未取得食品经营许可证、未公示相关信息等违法行为。

钱学明委员指出，应采取严厉的问责，加快明确外卖平台监管责任。通过修订完善《网络餐饮服务监督管理办法》，进一步明确商家和外卖平台之间法律责任和关系，要求外卖平台切实承担起其经营范围内安全健康风险的监管责任。

“一要严把准入关。强化行政监管，要求外卖平台及其代理单位必须设立专门的证照审查机构和人员，并明确对未专设者的处罚措施。二要严把日常关。外卖平台食品安全管理机构及专职人员对入驻商户及食品制作过程开展定期检查、实地监测，确保严格遵守国家食品安全法律法规。三要严把公开关。明确外卖平台向社会公开食品安全管理机构及专职人员名单，并定期公布对入驻商户及食品制作过程开展的检查监测情况。”钱学明委员说。（记者 王群 杨召奎）