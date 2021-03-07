孩子说看不清了才换眼镜？专家：太迟了

开学季来临，经过一个寒假，不少家长带着孩子去医院检查视力。专家建议，家长应每半年带孩子到医院检查一次视力，并根据其视力情况及时更换眼镜。

“一方面，儿童处于生长发育期，瞳距会随之变化，近视情况也在发展，镜片需及时调整。另一方面，儿童活动能力强，镜片易磨损，长时间使用模糊镜片会造成眼睛疲劳，严重时可能加重近视。”南京市儿童医院眼科主任陈志钧表示，及时更换眼镜对近视儿童来说非常必要，切勿等到镜片磨损严重，或孩子自己说眼镜看不清了才换眼镜。

针对很多家长认为“防蓝光眼睛能预防近视”，陈志钧解释，蓝光主要来自太阳光，其他来源为荧光灯、LED电子屏幕等设备。蓝光并非全部有害，只有短波蓝光才会对眼睛健康产生影响，并且是在长时间、高强度、不间断照射的情况下。儿童每天使用电子屏幕的时间并未达到造成伤害的程度，且电子屏幕产生的蓝光强度仅为自然光的几十分之一或几百分之一。而儿童长时间佩戴防蓝光眼镜，自然界蓝光中的有益波长被阻挡，反而会引起近视。“因此儿童不宜佩戴防蓝光眼镜，不但无益，反而有害。”

“导致近视的主要原因是看东西距离太近，长时间室内用眼，以及不能接受全光谱阳光照射。”陈志钧建议，科学护眼首先要做到三个“20”，即每用眼20分钟看20英尺（约为6米）远的物体，再休息20秒。其次，室内光照要均匀，也就是说台灯和整个房间都应该很明亮。第三，户外活动非常重要，学龄期儿童每天至少保证1小时户外活动时长，节假日最好能达到每天2小时以上。平均每周户外活动总时长达到10至14个小时。