国家卫健委：3月6日新增新冠肺炎确诊病例13例 均为境外输入病例

人民网北京3月7日电 今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例13例，均为境外输入病例（四川7例，广东4例，上海2例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者517人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例165例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5072例，累计治愈出院病例4907例，无死亡病例。

截至3月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例173例（无重症病例），累计治愈出院病例85166例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89975例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者980994人，尚在医学观察的密切接触者4358人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者11例（均为境外输入）；当日转为确诊病例5例（均为境外输入）；当日解除医学观察19例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者243例（境外输入241例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12089例。其中，香港特别行政区11074例（出院10622例，死亡202例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区967例（出院932例，死亡10例）。