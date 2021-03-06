男子暴饮600毫升水差点失明 专家：避免短时间大量饮水

中新网南京3月5日电 (徐珊珊)3月6日是世界青光眼日。青光眼是导致人类失明的三大致盲性眼部疾病之一，也是不可逆转的致盲性眼病之首。5日，南京市中医院眼科副主任医师章青提醒，一次性饮水过多，会诱发青光眼。

近日，南京市中医院收治了一名青光眼患者。今年56岁的张先生，外出春游爬山，下山后因口渴一次性喝了600毫升的水，当下突感眼部剧烈疼痛、发胀，且伴有恶心呕吐，张先生在家人的陪同下来到南京市中医院眼科就诊，经过眼底及视神经等相关检查，确诊为青光眼。

章青介绍，青光眼是由于各种原因导致眼内压力过高，压迫视神经，并造成视神经损伤的一种疾病，多见于老年人。青光眼有急性、慢性之分。慢性青光眼多数无明显症状。急性青光眼症状明显，主要表现为眼压升高和视野缺损，具体症状有眼痛、眼胀、头痛、恶心呕吐和视力下降等。

青光眼晚期多有“管状”视野，即视野损伤到一定的程度，眼睛只能够看到正前方很狭小的一个空间范围。

章青表示，一次性饮水过多，会造成血液稀释，血浆渗透压降低，导致眼压升高，诱发青光眼。此外情绪激动、输液量过多、使用阿托品等药物都会诱发青光眼。

在明确诊断后，章青决定为张先生进行相关治疗，经过一段时间的治疗后，张先生的眼压控制在正常范围，眼部不适症状明显改善，未有恶心呕吐，目前张先生已康复出院。

章青建议，要控制饮水量，避免短时间内大量饮水，一次饮水量以不超过500毫升为宜。此外，尽量不要待在暗室中，避免长时间关灯看手机，避免用眼疲劳，保持充足的光线。(完)