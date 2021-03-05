全国人大代表顾晋：推行诊筛规范化 提高肿瘤诊疗水平

全国人大代表、北京大学首钢医院院长顾晋。陈晨摄

人民网北京3月6日电 （记者李栋）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。

在主题为“关注癌症防治 助力‘肿瘤三早’”的专场论坛上，全国人大代表、北京大学首钢医院院长顾晋建议，尽快在全国部分地区试点推行肿瘤规范化、诊疗规范化，整体提高肿瘤诊疗水平。

顾晋谈到，对于肿瘤的治疗，北上广等地区的大型医院在诊疗水平、效果等方面，已经与国际接轨。但从整体上看，我国地域广阔，不同区域的经济社会发展并不平衡，仅靠大型公立医院的发展，不能在整体上改进肿瘤诊疗水平。

“如果在县医院得到规范治疗，那我国的肿瘤治疗水平就进一步提升。”他说。

现场，顾晋分享了公立医院在推进癌症的早筛查、早诊断、早治疗方面的经验。一方面，不少公立医院都提供了早筛服务，包括北京大学首钢医院在内的一些医院还成立了早筛门诊；另一方面，特色门诊的设立也为有需求的患者进行筛查提供了指导与便利。

如今，面对一些边远地区医疗资源有限的情况，可以借助AI、5G等新技术，提高肿瘤的早期发现、规范化治疗和早期诊断。“像AI技术通过对大数据的不断学习，可以对医学影像、CT等进行分析，为医生在病理诊断和临床等方面提供借鉴。”顾晋说。