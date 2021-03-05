刘培宗：社会办医要追求质量下的效益，而不是效益下的质量

河北燕达医院副院长 刘培宗

人民网北京3月5日电 （记者任妍）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月3日，在主题为“关注社会办医高质量发展 推动社会办医院内涵建设”的专场论坛上，河北燕达医院副院长刘培宗表示，社会办医院要获得老百姓的信任，需从增强诊疗能力、按规收费、提升服务3个方面入手。

刘培宗谈到，如何做大做强科室，是不少社会办医院都会遇到的问题。通过与北京朝阳医院的无缝对接，引入优质资源，河北燕达医院破解了在学科建设、人才培养等方面遇到的难题。“一个科室，派驻科主任、护士长加1-2名骨干医师组成核心小组，配上我们医院有培养价值的副主任和一名护理骨干组成管理团队，相信三年就能把队伍带起来，达到‘同质化、同步化’的目标。”刘培宗信心满满地说。

“社会办医要坚持追求质量下的效益，而不是效益下的质量。”刘培宗强调，社会办医院要认真按照医保目录的要求收费。在基本医疗方面，收费决不比公立医院高，甚至要更低；在特需医疗方面，实现高端化，满足不同层次、不同个体的个性化需求。

与此同时，社会办医必须做好服务，优质服务是社会办医长久发展的根本。刘培宗谈到，去年，河北燕达医院针对院前、院中、院后在17个环节均建立了服务标准，形成了标准化服务链，且进行了全员培训。医院坚持问题导向，借助不满意度调查和院长热线两大举措，来提升服务质量，利用三年的时间，固化服务标准，形成习惯、形成医院文化。

最后，刘培宗总结了提高基础医疗质量的“十应原则”和“六大抓手”，“十应原则”即应有、应培、应知、应会、应做、应记、应查、应改、应评、应急，实现闭环管理、PDCA持续改进；“六大抓手”即抓住诊疗指南不放手、抓住核心制度不放手、抓住核心条款不放手、抓住病历质量不放手、抓住重点部门重点环节不放手、抓住科室质量管理小组不放手，夯实医疗质量的根基，确保患者安全。