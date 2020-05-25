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2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

刘培宗：走合作之路，助力非公立医疗机构快速发展

2020年05月25日17:22 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月25日电 25日， 河北燕达医院副院长刘培宗做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“关注社会办医可持续发展 聚焦医疗资源再分配”主题论坛上，刘培宗表示，与公立医院的合作发展，能够帮助社会办医渡过人才、管理和学科建设等难关，快速发展。

主题论坛上，刘培宗回顾了疫情期间非公立医疗机构的“战疫”表现。“这次新冠疫情河北燕达医院投入了大量的人力、物力、财力，几乎调动了所有科室的医生、护士和职能部门人员，在大年三十全部返岗投入疫情防控工作，没有一个掉队，我要为非公医疗人点个大大的赞。”刘培宗说。

学科建设是所有非公医疗机构共同关注的话题，提到这一方面经验，刘培宗介绍，与公立医院的合作发展，帮助社会办医渡过人才、管理和许可建设等难关，快速发展。“自2014年起，河北燕达医院与北京朝阳医院、天坛医院等多所公立医疗机构陆续签署了合作协议，在这些合作的助推下，河北燕达医院得以快速、平稳、高质量地发展，在2018年通过了河北省卫健委的三级甲等医院的综合评审。”刘培宗进一步解释。

谈及社会办医未来发展，刘培宗认为，社会办医要与公立医疗机构合作共存、互补发展。接下来，医养结合、医联体建设、互联网医疗、差异化服务等方向都可能成为非公立医院未来的发展路径。

(责编：许晓华、李轶群)


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