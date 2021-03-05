王广发：社会办医要关注满足患者的个性化、差异化需求

法政集团董事长、北京王府中西医结合医院院长 王广发

人民网北京3月5日电 （记者任妍）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月3日，在主题为“关注社会办医高质量发展 推动社会办医院内涵建设”的专场论坛上，法政集团董事长、北京王府中西医结合医院院长王广发围绕社会办医的发展建设发表了自己的观点。

王广发认为，首先要加强对社会办医的合法合规管理。合法合规管理应覆盖到服务质量和临床医疗技术的方方面面，逐步满足患者的个性化、差异化需求。他表示，成为国家公立医疗机构的重要的补充部分，是社会办医重要的职责之一，可以很大程度上分散国家公立医疗机构的医疗压力。

“国家在促进社会办医的健康发展上，不断提出新政策、新标准、新要求，这是对社会办医的激励与肯定。”王广发表示，在医疗事业逐渐社会化、市场化的今天，社会办医应该更多的关注公益事业，谋求自身发展的同时，分担国家财政的部分压力。

王广发表示，未来社会办医的发展应当朝着综合学科、临床试验、学术研发、人才培养和梯队建设以及高精尖的人才引进几个方向发展，逐步实现与公立医疗机构并驾齐驱的美好愿望。

论坛上，王广发对社会办医的创新与高质量发展发表了看法。他表示，社会办医应该在实现高精尖医疗服务的目标上下百尺竿头更进一步，加大科研投入，以高精尖技术为引领，提高医疗服务实力。社会办医应该将更多的医疗服务投向社区，送健康到社区百姓的身边，为全面推进健康中国建设付出脚踏实地的努力。