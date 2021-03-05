郝德明：着力推动社会办医健康规范发展

中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长 郝德明

人民网北京3月5日电 （记者任妍）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月3日，在主题为“关注社会办医高质量发展 推动社会办医院内涵建设”的专场论坛上，中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长郝德明围绕非公立医院的发展与挑战发表了观点。

郝德明介绍，据国家卫生健康委2020年11月底统计数据，全国医疗卫生机构数已经达到103.1万个，其中医院共有3.5万家，其中公立医院1.2万家，民营医院2.3万家，占医院总数的66%。

“尽管我国非公立医院的数量已远超公立医院、其诊疗人次占比15.77%、出院人数占比19.62%，医疗服务总量都呈上升发展态势，但有关医疗质量安全、社会信用和服务能力的问题还依然存在。”郝德明表示，对于社会办医，社会上还有一些质疑声音，这证明我们还有不足之处，为了推动社会办医的健康规范发展，中国非公立医疗机构协会早在2015年就制定出台了以行业问题为导向，以医疗质量安全为核心，突出社会办医信用建设和能力建设的评价标准体系，又简称双评标准。

郝德明表示，2016年全国卫生与健康大会以后，国家对卫生健康工作的理念、规划和方向做了重大调整，从以疾病治疗为中心转变为以健康管理为中心，“健康服务”、“以人为本”、“覆盖人的生命周期的全过程”等概念陆续提出，到扩大院前院中院后的卫生健康服务链，这为社会办医未来的差异化发展提供了广阔的市场空间。

最后，郝德明介绍了中国非公立医疗机构协会接下来的工作计划。第一，为迎接建党100周年，中国非公立医疗机构协会将联合有关部门开展优秀党建案例评选活动；第二，以医疗扶贫公益活动为引导，向全社会展示社会办医人风采，着力维护行业声誉；第三，根据国家有关部门要求，抓紧制定颁布国际医疗旅游国家行业团体标准，根据国家行业标准，对从事国际医疗旅游业务的医疗机构、中介机构和旅行社，强化和落实他们的市场主体责任意识，筹备组建国际医疗旅游分会，加强与上海进博会运营管理公司业务合作，积极推进国际医疗旅游持续健康规范发展。