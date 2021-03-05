常建民：接种疫苗是预防中老年带状疱疹的一个重要手段

人民网北京3月5日电（杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“健康中国 预防先行”中老年人疾病预防专场论坛上，北京医院皮肤科主任常建民结合带状疱疹病症，谈了自己对中老年人疾病预防工作的理解。

北京医院皮肤科主任 常建民（陈晨 摄）

常建民表示，除了慢性病的困扰，中老年人因免疫力随年龄增长而不断下降，也容易成为众多其他疾病的易感人群。他讲到，“除了大家熟知的流感和肺炎，老年人或免疫功能低下者其实也是带状疱疹的发病高风险人群，其症状为在皮肤上产生水疱样皮疹，俗称‘缠腰龙’、‘蛇缠腰’、‘生蛇’等，是一种由水痘-带状疱疹病毒引起的感染性皮肤病。” 带状疱疹是一种常见的皮肤病，同时也是中老年人群和免疫功能低下者的常见病。如果被水痘-带状疱疹病毒初次感染，通常会得水痘，但也有部分人感染后无任何症状，感染人水痘-带状疱疹病毒后病毒会潜伏在体内，但当人的免疫功能下降时，便会引发皮肤病。带状疱疹发作后，会在皮肤上产生水泡样皮疹，它可以长在任何部位，最常见的部位就是腰部或者背部。

“带状疱疹让患者产生剧烈疼痛感，病越重越疼，而且年龄越大的人疼痛感越强。”此外，常建民提到带状疱疹的两种疼痛类型。第一是在发病的时候产生疼痛感，另外一种是症状消除后依旧疼痛，即带状疱疹后神经痛，这是带状疱疹最严重的一个并发症，可能持续疼痛十到二十年，严重者夜不能寐。带状疱疹后神经痛发病率在整体带状疱疹患者中的比例大概为9%-34%。

常建民强调：“带状疱疹的发病率和严重程度随年龄增长而增长，50 岁以后尤为明显。有研究显示，大概有三分之一的人一生中会得带状疱疹。”较高的发病率给中老年患者造成很大的影响，因而对带状疱疹的预防也非常重要。

常建民说，“接种疫苗是预防带状疱疹的有效方法”，不同的年龄段人群，带状疱疹疫苗接种后的保护效力也不一样。“一般来说能够达到90%的保护效力，效果不错。如果一个50岁以上的中老年人，他的抵抗力和身体素质不是特别好的情况下，建议接种带状疱疹疫苗。”常建民表示，在一些国家的权威机构都把接种带状疱疹疫苗作为预防中老年带状疱疹的一个重要手段。