王华庆：对于中老年人，接种疫苗是有效的疾病预防措施

人民网北京3月5日电（杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“健康中国 预防先行”——中老年人疾病预防专场论坛上，中国疾控中心免疫规划中心首席专家王华庆表示，保障老年人的健康要做到预防先行，其中接种疫苗是有效的疾病预防措施。

中国疾控中心免疫规划中心首席专家 王华庆（陈晨 摄）

王华庆讲到，在保障中老年人健康方面“预防先行”非常重要，而疫苗因其预防效果明显、成本效益较高、实施操作便利，是疾病预防的最佳措施之一。他表示，疫苗接种考虑三个因素一是没有免疫力的人群，二是免疫力因患某种疾病免疫功能有障碍的患病后病情加重的人群、三是免疫功能逐渐减弱的人群。老年人大多可能具有两个因素，象新冠可能三个因素均具备。

过去我们疫苗、尤其是免疫规划疫苗应用的对象主要是儿童。如今，老龄化不断加剧，老年人的疾病对个体生活质量和社会发展的影响越来越大，随着科学技术的发展、新疫苗的不断研发成功，疫苗的作用应该覆盖到整个生命周期，尤其是老年人。王华庆为了让疫苗在老年人健康发面发挥更大作用，应从以下三个方面开展相关工作。

首先，随着《国家疫苗管理法》的颁布，我国已经把疫苗定位为公益性产品和战略性产品，这是它和普通药物的不同之处。同时，《疫苗管理法》中也明确表示，各省市可根据各地实情，结合疫苗接种的必要性、疫苗的有效性和安全性、疫苗的可负担情况以及可供给等情况，逐步调整国家免疫规划的疫苗范围。“如果要确保一种疫苗的作用和价值得到最大的发挥，最好的办法就是让疫苗接种的公平性得到保证。”王华庆特别提到，体现疫苗接种的公平性，就意味着让更多种类的疫苗纳入国家免疫规划，免费给应种的人群接种，从提高疫苗的可及性。目前，国家和一些地方在这方面已经开展了相关工作，并将持续深入、推进。

第二点，重视对疫苗的研究工作。王华庆表示，研发疫苗离不开对数据监测、致病因素、引起重症因素、致死因素的把握和了解。中老年人所接种的疫苗和普通人群所接种的疫苗存在差异，考虑到这一特殊性，对中老年人疫苗的研究开发则显得更为必要。像基因重组的带状疱疹疫苗、肺炎蛋白结合疫苗、基因重组的高抗原量流感疫苗，解决了老年人免疫原性弱的一些问题，王华庆表示这类研发是“质的飞跃”，值得深入、重视地研究。

第三点，加强疫苗的使用。王华庆希望未来可以有更多老年人广泛接种疫苗，即提高接种率。象流感疫苗、肺炎球菌疫苗、带状疱疹疫苗等，我们的老年人接种率还不高。应该提高老年人及其家属对疾病危害性、疫苗有效性和安全性的认识，积极、主动地接种疫苗。王华庆特别提示到，“中老年人中患有慢性基础病的人较多，要充分考虑到他们的特殊性，确保中老年人接种疫苗的安全。”