毛群安：健康中国行动开局良好 老年人健康促进体系逐步完善

人民网北京3月5日电（杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“健康中国，预防先行”中老年人疾病预防专场论坛上，健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委员会规划司司长毛群安介绍，健康中国行动开局良好，我国有关老年人健康促进的各种制度体系正在逐渐完善。

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委员会规划司司长 毛群安（陈晨 摄）

“人口老龄化对经济运行全领域，社会建设各环节，社会文化多方面，乃至于国家综合实力和国际竞争力，都具有深远的影响。”毛群安指出，我国的人口老龄化具有基数大、占比高、增速快的特点，我国60岁及以上人口目前已经达到了2.5亿左右，预计2025年将突破3亿。积极应对人口老龄化，对于坚持以人民为中心的发展思想，实现经济高质量发展，维护国家安全和社会和谐稳定，具有重大意义，我国的老年人健康促进工作挑战和机遇并存。

党的十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，开启了建设社会主义现代化国家的新征程。全会提出，要实施积极应对人口老龄化的国家战略。

毛群安介绍说，党的十八大以来，我国坚持以人民为中心，把人民健康放在优先发展战略地位，树立了大卫生、大健康的理念，提出新时期卫生健康工作的方针。期间，一是强化了老龄健康工作的顶层设计，《“健康中国2030”规划纲要》、《国家积极应对人口老龄化中长期规划》等系列文件将健康中国上升为国家战略，为实施老年健康促进行动提出了明确目标；二是健康中国行动组织框架基本形成，健康中国行动推进委员会与各地均建立了协调推进机构与专项行动的工作组；三是研究制定了推进落实的系列指导文件，《关于深入推进医养结合发展的若干意见》等文件的出台，为扩大养老服务的供给，提升医疗健康服务，拓展保障资金渠道，完善服务管理评价机制等多方面提供了政策支持。

毛群安表示，健康中国行动开局良好，国家科普专家库和健康科普资源库建设、老年健康促进行动主题推进活动等各项重点举措取得了良好的成绩。国家卫生健康委在西部12个省份组织实施的老年健康西部行项目，已经深入了1600个城市社区、320个行政村。

2019年，全国65岁以上的老年人健康管理的人数达到了1.04亿人，健康管理率达到了67.63%。毛群安介绍说，未来还将联合国家林草局推进森林康养产业发展，会同工信部等部门开展智慧健康养老应用的试点示范工作，在社会各界的共同努力下，我国老年人健康促进的各种制度体系正逐渐完善，形成了关注老年人健康的良好社会氛围，老年人的健康预期寿命也大大提升。