健康中国行动面向全社会征集行动标识、宣传标语及卡通人物形象

9月1日，由健康中国行动推进委员会办公室主办，中国家庭报社承办的健康中国行动标识征集媒体沟通会在京召开，详细介绍“健康中国行动标识征集”活动的有关情况。大会旨在进一步推进健康中国战略的宣传工作，加强公众对健康中国理念的认知与认同。

图注：健康中国行动标识征集媒体沟通会现场，健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安（左三），中国家庭报社社长、总编辑张红苹（左五），中央美术学院设计学院教授、北京2008奥林匹克运动会奖牌主创设计师肖勇（左四），中国传媒大学学术委员会副主任、教授丁俊杰（左二），中国家庭报社执行社长、副总编辑宦小晶（左一）。摄影：陈浩

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安指出，本次征集活动是按照健康中国行动的整体要求启动的，中国家庭报经周密研究提出的工作方案日前获得审议通过。他还强调，健康对个人、家庭、国家、民族具有无比重要的意义，新冠肺炎疫情防控也提醒我们要做好健康的防护和维护工作。除了疫情，我们还要针对我国最大的健康影响因素——慢性病，通过政府、社会、个人三个层面的力量，共建、共享健康中国。作为健康中国的“名片”，本次征集活动就是要让全社会更加深入地了解健康中国战略和健康中国行动的现实意义。他呼吁更多的组织机构和专业人士特别是卫生健康工作一线的人员参与进来，把本次征集工作与健康中国行动推进工作紧密地联系在一起。

中国家庭报社社长、总编辑张红苹介绍，本次征集活动包含三方面的内容：一是健康中国行动标识，即人们常说的LOGO；二是健康中国行动宣传标语；三是健康中国行动卡通人物形象。本次征集活动面向全国所有个人和团队，具体要求将于9月2日在国家卫生健康委员会官网“健康中国行动”专栏、“健康中国行动”微信公众号、卫生健康文化推广平台官网及微信公众号、中国家庭报官网及微信公众号正式发布。她强调，能承担本次极具历史意义的征集工作，中国家庭报社深感荣耀。希望本次征集选出的健康中国行动标识、宣传标语、卡通人物形象具备足够的开发价值，适用于平面、立体和电子媒介的传播和再创作，可以广泛用于健康中国行动衍生品、视频宣传等不同领域。

现场播放了中国家庭报社制作的一系列征集宣传短视频。毛群安为中央美术学院设计学院教授、北京2008奥林匹克运动会奖牌主创设计师肖勇，中国传媒大学学术委员会副主任、教授丁俊杰颁发了聘书，他们将作为特聘专家之一对参与征集的作品进行评审，以确保原创性、艺术性和传播性。

肖勇表示，本次征集活动的主题——健康，关系到每个人的终身，希望选拔出的作品能够打动每个人，让良好的理念传递给每个人。丁俊杰表示，信任将铭记在心，责任应始终在肩，自己始终相信健康的力量，相信中国的美好，健康中国行动一定行。

在现场提问环节，毛群安、张红苹就健康中国行动的推进工作和本次征集的要点展开进一步解读，肖勇、丁俊杰从专业的角度，分享了设计创作标识的要领与建议。

媒体沟通会最后，宦小晶代表组委会发出倡议，号召全国人民争做健康行动的追梦人，科学普及的引路人，自己健康的第一责任人，积极投身提高全民科学素质的社会事业，为健康中国建设贡献力量。

据悉，健康中国行动标识的初步征集工作即日开始，11月15日结束。评审工作将以公平公正为原则，敞开“线下专家评审”和“线上网民投票”两条路，经过初评、复评、终评确定获奖作品的等次，希望评选出的作品兼备中国风与国际范，兼受各年龄段人群的喜爱，成为健康中国行动亮眼的“形象名片”。