樊泽民：坚持系统观念 推动新时代学校卫生与健康工作

教育部体育卫生与艺术教育司体育与卫生教育处副处长、二级调研员 樊泽民

人民网北京3月5日电（许维娜）近日，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月2日下午，在教育部体育卫生与艺术教育司作为指导单位的“新时代学校卫生与健康教育高质量发展之路”专场论坛上，教育部体育卫生与艺术教育司体育与卫生教育处副处长、二级调研员樊泽民表示，全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作，要优化顶层设计，紧抓多方协同与实效导向。要总结经验，补足短板，推动新时代学校卫生与健康教育工作，助力师生健康。

“整体来看，近五年学校卫生与健康教育工作取得了突破性进展和标志性成果。各地和学校重视学校卫生与健康教育工作的氛围更加浓厚，学校卫生与健康教育工作的地位进一步提高。教师、校长、教育局长推动该项工作的意识也进一步增强，健康教育效果更加突出。”樊泽民介绍，以近视防控为例，全国2019年儿童青少年总体近视率比2018年下降了3.4个百分点，这是非常有标志性意义的成效。同时，教育部也在全国各地和学校推进“师生健康 中国健康”主题健康教育活动，落实近视防控各项工作。通过“十三五”五年的努力，学校卫生与健康教育工作呈现出新气象，也得到基层教育部门和各地学校的高度认可。

樊泽民指出，在取得阶段性成效的同时，当前学校卫生与健康教育工作也面临一些问题和挑战。一是受疫情影响，特别是去年上半年居家学习、线上授课对于近视防控有很大影响；二是学校健康教育课程课时落实还有待加强。健康教育在学校目前还不是一门独立的课程，课时数也非常有限，与切实满足学生个性化、多样化健康教育的需求还有一定距离；三是全国50多万所学校和幼儿园，守住食品安全底线、红线的任务依然艰巨。食品生产制作周期长，各个环节的影响因素很多，守住所有的安全环节，还有一些现实的困扰亟需解决。

“整体来说，思考和谋划新时代学校卫生与健康教育工作高质量发展之路，要提高站位、立足长远，按照党的十九届五中全会提出的‘坚持系统观念’的要求，进行统盘考虑、系统谋划，整体设计新时代学校卫生与健康教育工作。”樊泽民说。