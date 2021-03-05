俞丽华：跨国企业本土化 既要落实更要创新

人民网北京3月5日电（记者孙博洋） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。2月28日下午，在主题为“生物医药+数字化 助力产业高质量发展”专场论坛上，思拓凡中国大中华区总经理俞丽华表示，作为跨国企业，应该在中国落实好本土化的同时，更好地推动在本土化的创新，提高药品可及性，助力“健康中国2030”早日实现。

俞丽华表示，过去10年的生物医药及数字化医疗领域，跨国企业在技术、人才以及全球供应链等方面有很大的发展，也给中国的医药产业发展带来了很多活力。“过去有很多全球新技术，通常是先在欧美地区发布，但是近几年很多新技术的发布都是全球同步，甚至是在中国地区领先。”

“目前，中国政府出台了很多利好政策，以及行业的飞速发展都在推动跨国医药企业加快跟上行业发展浪潮，进一步加强中国本土化举措。”俞丽华表示，“双循环”发展格局背景下，跨国企业所发挥的作用以及发展机遇也是非常显而易见的。

在国家稳定外资、稳定外贸的大背景下，跨国企业扎根本土的力度和决心也得到更大的提升。俞丽华表示，希望全社会能进一步推动知识产权的保护，让跨国企业在内循环当中，提升本土化能力，提供更好的产品、技术和服务，共同推动行业发展与创新。