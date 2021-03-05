赵伟：党建与业务充分融合 从提高基层党委决策质量入手

吉林大学第二医院党委常务副书记 赵伟

人民网北京3月5日电（记者毕磊） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“党建引领医院高质量发展”的专场论坛上，吉林大学第二医院党委常务副书记赵伟围绕加强基层党组织自身建设工作发表了观点。

赵伟认为，首先，要把党的建设工作和医院的业务工作充分融合。要从提高基层党委的具体决策质量入手，提高业务工作的决策水平，实现科学划分、有效结合。一是充分发挥民主，深入调查研究，倾听群众意见；二是党委会会议要高效，明确会议要义，抓主要矛盾；三是要保证党委会的角色和落实，上下同频共振，工作有热情，决策才能有保障。

第二，加强思想引导能力，让思想引导做到实而不虚。一是要努力做到学用一致，切实提高明辨是非、把关定向、指导工作等三种能力；二是要转变思想作风，思想政治工作是公立医院党组织引领医院高质量发展的重要手段，也是经济和行政手段无法代替的，是医院高度发展的精神动力。

第三，增强组织生活的规范性，认真解决批评和自我批评难的问题。一是开展批评和自我批评要真心实意，严格落实组织生活的规范；二是创造良好的环境，环境影响人、改变人，党支部书记要做批评和自我批评的带头人，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态。

此外，赵伟指出，要严格落实制度内容，以严而又严的精神狠抓各项制度的落实，确保各项工作都严格在制度框架内顺利开展。同时，还要从发挥党员的先锋模范作用，认真解决党员和党员干部的管理问题，一要想管，二要敢管，三要会管，积极探索新时期管理工作的特点和规律，改进工作方法和管理方式，不断提升医院的管理水平和工作能力。