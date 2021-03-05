廖家智：党建引领是促进公立医院高质量发展中的重要一环

华中科技大学同济医学院附属同济医院党委副书记廖家智

人民网北京3月5日电（记者毕磊） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“党建引领医院高质量发展”的专场论坛上，华中科技大学同济医学院附属同济医院党委副书记廖家智表示，党建引领医院高质量发展是促进公立医院高质量发展中的重要一环。

会上，廖家智对同济医院在党建引领医院高质量发展方面所展开的工作进行了经验分享。

首先是党委领导，医院长期坚持党委领导下的院长负责制，制订并完善党委常委会和院长办公会议事规则，坚持民主决策管理，通过党代会明确医院发展方向，全委会制订年度发展思路和党政工作要点，不断推动高质量发展。

其次，要完善部门考核机制。同济医院充分利用了现代化管理工具，结合党的工作特点，构建了详细的360度考核机制，并把考核机制转变为激励党员干部和党务部门发挥有效作用的手段。

第三，充分发挥党支部堡垒的作用。2010年，同济医院创新性地推出了党支部建在专科上，实施了党支部书记考评制度，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。在专科运行机制上，实行“三驾马车”的制度，通过专科主任负责制，支部书记责任制和专科核心小组议事制，逐步提高了专科的工作效率。

最后，要重视发挥党员的的先锋模范带头作用。同济医院既重视发展高知人才成为党员，同时按照双培养计划，重视将党员培养成为骨干人才。既要求党员甘于奉献，也关注党员个人成长和提升岗位履职能力，充分体现党员先锋模范作用落到实处。