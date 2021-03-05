谭淑平：要进一步提升青少年心理“韧性”

北京回龙观医院精神医学研究中心主任、教授 谭淑平

人民网北京3月5日电（许维娜）近日，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月2日下午，在由教育部体卫艺司指导的“新时代学校卫生与健康教育高质量发展之路”专场论坛上，北京回龙观医院精神医学研究中心主任谭淑平指出，适度焦虑可以促进社会进步，提高工作、学习效率，但过度焦虑就容易引起心理疾病。

“精神障碍的发生和环境因素、患者体验到的压力高度相关。在以分数作为核心评价指标的教育环境下，容易导致家长不计结果和性价比的投入，给孩子造成比较大的压力。”谭淑平表示，从疫情期间精神医学的门诊量显示，当前青少年抑郁、焦虑问题显著增加，情绪问题明显。

“心理弹性”是衡量心理健康的重要指标。谭淑平表示，要进一步提升青少年心理“韧性”，培养孩子的抗压能力，把时间从课桌还到课外，加强孩子技能教育。例如，增加竞技类运动，进一步培养孩子的毅力和抗压能力，强化心理弹性教育。

“希望能在合理使用电子屏幕这个问题上，加强与公共卫生、心理学领域相结合的研究，进一步规范未成年人电子屏幕使用时间，将屏幕使用控制在合理的时间内。”谭淑平提到，应强化未成年人游戏使用管控，出台相关措施规范未成年人手机使用。

“通过电子化的手段，定期为孩子进行情绪、行为、认知、睡眠状态的心理健康状态监测，掌握青少年心理健康发育数据，助力青少年的健康成长。”谭淑平说。