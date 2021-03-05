肿瘤标志物不必人人查

近年来，肿瘤标志物检查在体检项目中越来越受追捧，多数全身性体检套餐都包含这一项目，涉及的肿瘤标志物种类在2~18项不等。可是，当体检报告出来时，很多人会因为肿瘤标志物数值超出正常范围而战战兢兢，以为自己得了癌，甚至患上“心病”。

“总有患者来咨询”

“我才33岁，在北京漂泊8年，是妈妈唯一的骄傲和依靠，要是得了癌，可怎么办？”2020年12月初，方女士收到体检报告后忍不住落下眼泪。报告显示：“血清甲胎蛋白（AFP） 17.4纳克/毫升（正常值：0~10纳克/毫升），该指标升高与肝癌、胃癌、胰腺癌、结直肠癌、胆管细胞癌等有一定的相关性，建议尽快到相关科室复查。”方女士表示，她素来身体健康，但因为从事公关工作，免不了长期熬夜，父亲是因肝癌去世的，所以检查出肝癌相关肿瘤标志物“超标”，着实吓了她一跳。没想到的是，肝癌门诊的医生给出的诊断十分平淡：“指标没升高多少，之前也没相关病史，又没症状，别担心，过两个月再做一次AFP检查，看还高不高。”

一个月后，方女士又做了AFP检查，指标还是略高（17.9纳克/毫升）。她告诉医生，这期间身体有明显不适，自从体检以来，几乎每天失眠，乳房会隐隐作痛，胃肠道也不舒服。医生却说：“跟上一次差不多，轻度升高，问题不大，保险起见，你一两个月后再做一次。”方女士半信半疑，担心自己得了其他容易漏诊的癌症，或是处在癌症早期，没有明显症状，又或是乳腺、胃肠道患病。于是，她强烈要求进行全面癌症筛查，做了彩超、CT、心电图、肠镜、15项肿瘤标志物等多项检查，结果除了发现乳腺有囊肿外，其他都没问题，这才彻底放心。方女士近日表示，胃肠症状已消失，乳房疼痛经药物治疗后也缓解不少，“我可能真是自个儿胡思乱想，吓出了病吧！”

记者采访河南省肿瘤医院内科主任医师陈小兵和天津医科大学肿瘤医院消化肿瘤内科副主任邓婷时，他们都发出一样的感叹：“门诊中总有患者拿着体检报告来咨询肿瘤标志物，其实多数都没啥问题，可患者却吓得不轻！”邓婷表示，肿瘤标志物多数只需要提取血液就能检测，获得性强，国内做一项花费几十元到一百多元不等，相对来说是老百姓能承受的价格，因此，肿瘤标志物检查才日渐普及，这本身是一种进步。但是，由于一些人对肿瘤标志物还缺乏充分认知，存在很多误区，难以理性、正确地看待结果，“肿瘤标志物焦虑”便开始蔓延。

“至今还没有任何一种理想的肿瘤标志物”

1846年，世界上第一种肿瘤标志物“本周氏蛋白”被发现，开创了肿瘤标志物的新时代。邓婷介绍，肿瘤标志物是由肿瘤细胞产生，或机体对肿瘤细胞发生反应时升高的一类物质，成分主要包括蛋白质、激素、酶、癌基因产物等。它们可以存在于细胞、组织、血液或体液中，需采集相关样本，通过生物化学、免疫学等方法来检测。当肿瘤标志物指标超出正常范围，就可能与肿瘤有关。理论上讲，肿瘤很微小时，患者不一定出现症状，影像学检查也容易漏诊，而肿瘤标志物有助早期发现肿瘤细胞的生长、代谢、分泌等信号。对癌症患者而言，早诊早治很可能带来高存活率，甚至痊愈。

“肿瘤标志物是人类的梦想，但至今科学家们还没找到任何一种理想的肿瘤标志物。”陈小兵说，目前临床上使用的肿瘤标志物敏感性和特异性都达不到100%，也就是说，每种肿瘤标志物能对应一种或多种癌症，但不是一一对应。而且，肿瘤标志物的升高除了与肿瘤发生、发展相关外，还受到生理状态、良性疾病、身体炎症、检测因素等多种因素影响。

以糖类抗原199（CA199）升高为例，除了恶性肿瘤因素，一些健康人群的胆汁、胰液和肠道消化液中，CA199本身就处在较高水平；患有胰腺炎、肝炎、胆道炎症、梗阻性疾病、肾衰等疾病的患者，CA199也会升高；如果检测的试剂盒不一样、送检时间过长、血液标本破坏等，也可能引起指标升高。

邓婷补充说，有些肿瘤细胞分泌的肿瘤标志物很少，也会影响其在早期癌症筛查中的准确性。

因此，专家们表示，肿瘤标志物既无法确诊癌症，也不能排除癌症。不过，一些特异性或敏感性较高的肿瘤标志物确实可以在肿瘤筛查中发挥一定辅助作用。

甲胎蛋白（AFP）。陈小兵说，甲胎蛋白是一个古老的肿瘤标志物，在原发性肝癌中特异性很高。另外，如果患者有常年的胃病病史，例如胃炎、胃溃疡、幽门螺杆菌感染等，需警惕一种会分泌AFP的AFP阳性胃癌。

前列腺特异抗原（PSA）。陈小兵介绍，PSA是目前诊断前列腺癌的首选标志物，但患有前列腺炎、前列腺增生、前列腺息肉和泌尿生殖系统疾病的患者，也会出现PSA轻度升高的现象，需结合查体、影像学检查来进一步判断。

癌胚抗原（CEA）。邓婷介绍，它是一种广谱肿瘤标志物，CEA升高常见于大肠癌、胰腺癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌、肺癌、卵巢癌、泌尿系肿瘤等。它常常联合其他指标一起筛查，例如CEA联合CA199，指标均升高则提示患胰腺癌、胆囊癌等的风险较高。

人绒毛膜促性腺激素（HCG）。陈小兵表示，这项指标一旦发现升高，排除妊娠相关因素后，患绒毛膜上皮癌或其他生殖系统恶性肿瘤的几率很大。

“不盲目，不恐慌”

专家们表示，对待肿瘤标志物的正确态度应该是，不盲目筛查，也不盲目恐慌。陈小兵说，虽然癌症发病率不断升高，年轻化趋势明显，但选择癌症筛查前应进行科学评估，结合年龄、家族史、生活方式、不良嗜好等癌症危险因素“量体裁衣”。虽然肿瘤标志物在筛查中有其必要性，但没必要人人都查，一般来说，以下三类人群应注意：

易患肿瘤的高危人群。如40岁以上的肝炎、肝硬化患者，60岁以上患有前列腺肥大的老年患者等，需要有针对性地进行肝癌、前列腺癌等肿瘤标志物检测。

疑似肿瘤患者。一些患者在影像检查中发现疑似癌症，例如发现卵巢肿物疑似卵巢癌，发现肺有磨玻璃结节疑似肺癌等，就需要做肿瘤标志物检测来辅助诊断和初步分型，但最终的诊断依据仍是病理及影像学等。

肿瘤患者。肿瘤标志物在肿瘤患者的预后判断、疗效观察及复发监测等方面有重要参考价值。例如，肿瘤患者手术后，如果肿瘤标志物指标明显下降，可能提示治疗有效；如果变化不大甚至还升高，可能疗效欠佳；如果下降又升高，提示有复发的可能。

专家们表示，如果普通的健康人群在体检中发现肿瘤标志物指标升高，可以通过以下四个特征来判断：单次查肿瘤标志物升高非常明显，甚至高出参考范围数倍的；连续3次以上复查，出现持续性升高的；多项标志物均升高的；出现相关不适症状的，必须进一步检查，寻找升高原因。如果指标只是轻微升高，且多次检查变化不大，无任何症状，就不必担心。（记者 任琳贤）