芳香蔬菜迎春来 补水健体防春困

春暖花开万物春。在易敏感、干燥的春季，广州市农科院的蔬菜专家提醒广大市民，要多吃蔬菜，补水防燥。吃些芳香蔬菜，不仅可以唤醒味蕾，还有助于防止春困、增添活力。

据悉，广州市农科院南沙基地香草园内有五十多个来自世界各地的香草植物品种，可供参观和采摘。在市农科院鲜蔬餐厅内则可以品尝到品类丰富的芳香蔬菜。

该院的蔬菜专家表示，春季吃韭菜可以温补阳气、健脾养胃，韭菜炒蛋、和清炒都是不错的选择；艾叶可以祛湿散寒，抗敏消炎，用来滚瘦肉汤或煎饼都很美味。

球茎茴香不仅香气特殊，叶鞘部分还很鲜嫩爽脆，值得一试；万寿菊可以清热止咳，除了泡茶，在市农科院鲜蔬餐厅还可以品尝到大厨精心炮制的万寿菊焖鸡。

此外，还有迷迭香、香茅、菊花脑、薄荷叶、紫苏、香椿、碰碰香、芸香、罗勒、留兰香、欧芹等。各式各样的芳香蔬菜既可以观赏、品尝，也可以购买回家。