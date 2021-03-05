很多小习惯帮大脑抗衰

当科技不断延长人类寿命，大脑如何保持健康以支持百岁人生，成为重要议题。为此，各国学者纷纷支招。日本九州大学医学研究所脑研临床神经生理学教授飞松省三在《活化大脑的15个习惯》一书中指出，日常保持15个小习惯可帮助延缓大脑衰老：1.用非惯用手玩手机；2.配合运动节拍呼喊；3.用中指、无名指和小指拿东西；4.学习乐器；5.手写笔记；6.利用诗句锻炼联想记忆；7.做手工；8.别带着义务感做事情；9.做有氧运动；10.饮食控制，控制血糖，多吃鱼、蔬菜、水果、大豆、海藻及坚果；11.提升工作效率；12.有节制地用手机和看电视；13.每天早上固定时间起床；14.锻炼空间认知；15.练习正念冥想。对此，中国医学科学院北京协和医院神经科副主任、主任医师朱以诚表示，上述延缓大脑衰老的小习惯有科学道理，大致可分为四类。

1.学习新鲜事物。接触新事物会让大脑神经细胞建立新的突触联系，提升大脑功能，还能让老人和社会建立更多联系，有益于维持大脑功能。对老人来说，接触新事物难易均可，可以是学习一种乐器、书法、做手工等兴趣，也可以是练习使用智能手机、学一道新菜等日常活动。

2.锻炼手指灵活性。锻炼手指能够增加大脑神经突触连接的数量，以提高认知能力，增强大脑左右两侧彼此独立处理信息的能力。要锻炼手指灵活性，除了上述小习惯，还可参考英国体操基金会设计的4个具有改善认知效果的练习动作。第一，交替旋转双手：坐在椅子上，双手放在膝盖处，一只手心向上，一只手心向下，双手同时翻转20次。第二，用大拇指依次触摸其他手指。第三，捏鼻子和耳朵：左手捏住鼻子，右手捏住左耳垂；拍拍手后，用右手捏住鼻子，左手捏住右耳垂。第四，用双手对称画三角形和直线，当熟练对称地画直线、三角形后，可练习一手画直线、一手画三角形。

3.保持语言文字能力。大脑成熟后，通过听、说、读、写反复刺激，大脑神经细胞间就会不断建立新的突触联系，以维持大脑功能。为此，老人要保持终身学习的习惯，日常可以多读书、多看报，保持文字的输入能力；多写字、做笔记，多跟他人沟通，锻炼语言输出能力。

4.健康的生活方式。没有全身健康，就没有大脑健康。健康的身体能给大脑提供优良的生存环境。如果给大脑提供的氧气不足、养料失衡（如血糖过高），使它长期“营养不良”，就会加速衰老，导致中风、痴呆等疾病。

另外，朱以诚指出，保持重要的社会功能也有益大脑健康。做饭、买菜、去银行办事等重要的社会活动对人脑是一个复杂的训练过程。做一顿饭，从配菜、搭配、口味选择到烹饪，大脑要时刻运转，可以刺激活化大脑。如果老人日常什么也不做，不仅社会功能容易丧失，大脑也老得快。

朱以诚强调，大脑健康的前提是坚持健康生活方式。在此基础上，用得越多，功能就保持得越好。一般情况下，我们的大脑功能在20~30岁时达到顶峰，之后就进入不可逆的衰老过程。通过训练，我们可以尽量减缓这个衰老进程。但她同时也提醒，不管是做手工、做运动或做家务，安全是第一位的，一些做不来的动作或事情，一定不要勉强。（记者 张健）