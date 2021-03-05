60多个国家获中国疫苗无偿援助

3月4日晚，十三届全国人大四次会议举行新闻发布会，大会发言人张业遂介绍了大会议程，并针对人大工作相关问题回答中外记者提问。张业遂介绍，中国政府已经或正在向60多个有需要的国家提供新冠疫苗无偿援助，宣布向世卫组织“新冠疫苗实施计划”提供1000万剂疫苗，用于满足发展中国家急需。

张业遂介绍，中国新冠疫苗将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出贡献。国家药监局对疫苗质量实施严格监管，疫苗研发企业始终严格依据科学规律和监管要求，依法合规推进疫苗研发。截至目前，我国已有17支新冠疫苗进入临床试验阶段，其中4支疫苗获得国家药监局批准附条件上市；多支疫苗在境外获批开展Ⅲ期临床试验，4支中国疫苗获得一批国家紧急使用授权或附条件上市批准。中国政府鼓励并支持疫苗企业向愿意购买中国疫苗的国家出口疫苗，目前已经进口或正在商谈进口中国疫苗的国家有40多个，绝大多数是发展中国家。

张业遂表示，中国开展国际抗疫合作，从不附加任何政治条件，而是为了保护更多人的生命安全与健康。希望更多有能力的国家行动起来，向国际社会特别是发展中国家提供疫苗，为国际抗疫合作作出贡献。

张业遂介绍，十三届全国人大四次会议会期7天，大会各项准备工作已全部就绪，将于3月5日上午开幕、11日下午闭幕，大会期间共安排3次全体会议。（记者 刘志勇）