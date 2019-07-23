国家药监局英文网站上线

7月18日，国家药品监管局英文网站正式上线，这是国家药监局组建后，全面推进药品监管信息公开、加强与公众交流的又一重要举措。国家药监局英文网站的上线，将向世界传递中国药监声音，讲好中国药监故事，展示中国药监形象，也将进一步加强药品监管国际交流，增加我国药品监管的国际话语权。

目前，国家药监局英文网站设置了机构简介、新闻动态、法规文件、监管信息、政策解读、科普信息、药品、医疗器械、化妆品等栏目，基本与中文网站栏目保持一致，今后将努力实现中英文信息同步更新，及时将中国药品、医疗器械、化妆品监管声音传递到世界。

为有效满足用户需求，国家药监局英文网站以用户需求为导向，坚持国际化理念，进行网站规划、页面设计、栏目设置和内容制作，版面端庄时尚、重点醒目，并且更注重人文风格。例如，网站首页设置4张轮播大图，滚动展现国家药监局监管要闻；政策解读栏目以可视化形式，生动解读药品监管政策信息；英文网站同时配有手机版本，方便受众在移动端及时获取有关信息。

此外，英文网站还发布了国家药监局局领导介绍和司局机构、直属单位职责翻译信息，方便国外网民了解我国政府药品监管机构设置情况，提高我国政府药品监管机构透明度。

据悉，国家药监局英文网站将逐步建成和开放药品相关数据库，便于网民查询相关数据；同时将不断探索新的内容呈现方式，通过视频、信息图表、专题、漫画等形式提升网站内容的可读性、趣味性，使其成为国家药监局与世界沟通的桥梁和窗口。