补短板、堵漏洞、强弱项  织密织牢公共卫生防护网

2月20日，医务人员在江苏南通六院核酸检测PCR实验室进行样本扫码录入。许丛军摄（人民视觉）

2021年两会召开之际，相关人大代表、政协委员结合工作实际，就织密织牢公共卫生防护网、提高应对突发公共卫生事件的能力等话题建言献策。

集中优质医疗资源提升患者的治愈率

在全国人大代表、山西医科大学第二医院血液科主任杨林花看来，中国在这次新冠肺炎疫情中应急反应比较迅速，体现出中国动员、响应机制的优势。各地的援助给了武汉等疫情突发地极大帮助，鼓舞了士气，体现出党中央的英明决策。

全国政协委员、宁夏医科大学总医院院长金群华表示，新冠肺炎疫情发生以来，宁夏累计报告确诊病例75例，已全部治愈出院。100%的治愈率一定程度上得益于宁夏坚持“集中专家、集中区域、集中救治”的原则，通过集中优质医疗资源提升患者的治愈率。

“我参加了自治区的应对新冠肺炎疫情工作指挥部，很多措施是多部门配合的。”金群华说，比如宁夏各地“就地过年”政策落实有效，全面组织落实常态化疫情防控措施，卫生健康部门合理安排节日期间医疗服务，核酸检测机构全部正常提供服务，宣传、文化旅游、市场监管、商务、公安、交通运输等部门也强化了职责落实。

据杨林花介绍，山西平时维护运行的传染病负压病房对本地疫情防控起了重要作用，取得了“确诊病例零死亡、医护人员零感染”的“双零”战绩。疫情以来，群众的防控意识显著加强，疾病预防控制等机构的基础设施相比以前更加完善，医院公共卫生物资储备意识得到提高。

提升社区健康治理能力，加强人才培养

全国政协委员、北京丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩表示，社区作为疫情防控的重要阵地，在联防联控、群防群控、筛查治疗、流调随访中发挥着极其重要的作用，取得了突出成效。但也暴露出短板和不足。

近年来，基层资源被虹吸、医疗服务能力削弱、空心化现象的存在，影响了社区健康治理能力的提升。“需要我们加快补短板、堵漏洞、强弱项，尽快建立起符合人民群众健康需求和社区发展规律的综合治理体系，社区应形成常态化防控方案，筑牢人民群众生命安全和身体健康的第一道防线。”吴浩说。

金群华认为，目前的主要问题不仅是临床医护人员短缺，公共卫生与预防医学专业的人才缺口也不小。

杨林花表示，基层医务人员，尤其是县乡等基层医务人员的公共卫生素质需要不断加强。为防止疫情在农村地区反弹，对于医务人员公共卫生知识与能力的后续培训应该常抓不懈。

“乡村医生是一支具有中国特色、数量庞大的农村基层医疗服务队伍，在守护基层民众健康上发挥着重要作用。”杨林花说，建议提高乡村医生待遇，完善村医退休制度；建立健全村医考核奖惩机制，多劳者多得，绩优者多得；加强政策导向，鼓励更多医学生到乡村基层就业。

在金群华看来，医学生教育的重点是着力深化公共卫生专业人才培养模式改革，加大公共卫生危机应急医学人才培养力度，培养急需的疫情形势研判和传播规律研究、现场流行病学调查、实验室检测等方面的人才。

建立完善多方参与的公共卫生预防体系

建设健康社区是吴浩关心的事情。他认为，一是要建立健全组织管理体系，实行属地健康责任落实制度。在社区层面由街乡居委会牵头，组织各职能部门建立健康管理委员会，社区卫生服务中心提供健康服务技术支持，引导居民主动关注健康。

二是要各方配合，统筹规划建筑设施。增设公共绿地、体育设施、公共文化区域，实现居民“透窗可见、推门可入”的环境，把体育锻炼、文化促进和健康融合在一起，融合人际关系，增进居民身心健康水平。

三是要把准社区医疗机构功能定位，防治结合。加强社区卫生服务机构建设，设置发热哨点和发热门诊，深入做好传染病防控和慢病防治工作，全科医学和中医学统筹协作。

四是要充分发展互联网+健康服务，推进家庭医生签约服务。在社区全面推进家庭医生签约服务的同时，充分利用互联网信息化开展线上健康服务，家庭医生根据患者情况进行视频诊疗或远程医疗，减少患者到医院的次数，减少交叉感染。

杨林花建议，建立完善多方参与的公共卫生预防体系，加强应急设施资源的储备。“公共卫生事件不只是疾控部门的事情，医院、流调人员、实验室，甚至媒体，都应该参与进来，理顺机制，快速反应。同时不断加强医务人员公共卫生素质培训。”杨林花说。

全国政协委员王贵国认为，当代国际卫生秩序的建立与发展始于欧美各国遭受流行病肆虐后的合作，并由此产生了包括泛美卫生组织、世界卫生组织等在内的一系列国际组织。可以说，当代国际卫生秩序是当代国际法与国际秩序发展的缩影，并以现代国际法原则为基石。中国可在现有以世界卫生组织为主导的制度的基础上，以“一带一路”倡议为依托，搭建公共卫生合作平台，补充现有国际卫生制度的不足，以更好地应对将来的大型流行病风险，最终服务于人类健康事业。