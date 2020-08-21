织牢农村公共卫生防护网

夯实医疗设施设备、物资等硬件基础，提高医疗人才、防控技术支撑能力，面向农村居民开展更多卫生与健康教育，让农村公共卫生防护网更坚实

“隔离期间莫外出，一旦发热通知我。”“外地回村，请配合登记。”“我是村医，守护好全村百姓的健康是我义不容辞的责任！”……新冠肺炎疫情防控期间，全国数百万名乡村医生、基层公卫人员、乡村干部奋战在防控一线，贴告示、放广播、逐户查，日夜坚守，为疫情防控作出了重要贡献。

织牢织密农村公共卫生防护网，是我国公共卫生体系建设的重要方面。近年来，我国对农村地区公共卫生投入力度不断加大，有效提高了农村居民健康水平。不过，总体上看，当前农村地区公共卫生服务在队伍培养、硬件水平、物资储备等方面还相对薄弱。未来，仍需以更大的投入、更完善的机制体制来加快推进农村公共卫生体系建设。

织牢织密农村公共卫生防护网，需要继续加大投入，夯实设施设备、医疗物资等硬件基础。比如，在村卫生室一级，有必要建立基本药物配送和储备制度，防止降压药、感冒药等常用药物缺货断供，保证口罩、消毒液、防护服等防疫物资的储备；在乡镇卫生院，开辟一些具有隔离条件的病房，并建立慢病管理、传染病登记和报送网络；县级疾控机构和二级以上县医院，则应尽快建立核酸检测实验室、负压手术室、重症隔离病房等设施，增强基层传染病核酸检测和重症救治能力。

织牢织密农村公共卫生防护网，还需创新机制，提高医疗人才、防控技术支撑能力。比如，通过全科医生转岗培训、农村订单定向医学生免费培养、全科医生特岗计划等方式，提升全科医生开展居民健康管理的能力；通过互联网课程、交换学习等方式，对基层医生加强培训，提高传染病防控意识和技能——这种做法成本低、见效快，值得推广。此外，还应建立基层医防协同机制，让医疗与疾控形成合力；形成农村地区公共卫生应急预案，开展基层干部与乡镇卫生院、村医等处置传染病和突发公共卫生事件的配合演练，最大程度降低疫情传播风险。

提高农村公共卫生防护能力，预防是最经济最有效的措施。要面向农村居民开展更多卫生与健康教育，倡导养成聚餐用公筷等卫生习惯，开展家家户户做好垃圾分类等活动……

接下来，我们又将迎来秋冬季节，这个时期往往流感多发，同时，全球疫情仍具有不确定性，我国常态化防控下“外防输入，内防反弹”的压力不减，只有加快织牢织密农村公共卫生防护网，才能有效防范疫情风险，并从根本上提高类似疾疫的防控能力。

从长远看，加快建设农村公共卫生体系，也是缩小城乡和地区间基本公共卫生服务差距，加快基本公共卫生服务均等化进程的需要。近年来，一些地方致力于提高农村慢性病、地方病、传染病、精神疾病的预防和救治水平，提供全生命周期健康管理，让农村居民的健康质量得到实打实的改善；一些地方把农村公共卫生建设纳入健康扶贫和乡村振兴战略，有效防止因病致贫、因病返贫现象的发生，为我们提供了生动的实践样本，值得推而广之。

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 19 版）