国家卫健委：3月4日新增新冠肺炎确诊病例9例 均为境外输入病例

人民网北京3月5日电 今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月4日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例，均为境外输入病例（上海6例，天津1例，湖南1例，广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者840人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例167例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5049例，累计治愈出院病例4882例，无死亡病例。

截至3月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例178例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85138例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89952例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者980117人，尚在医学观察的密切接触者4440人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察4例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者255例（境外输入253例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12063例。其中，香港特别行政区11055例（出院10593例，死亡201例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区960例（出院928例，死亡9例）。