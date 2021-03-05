罗永章委员：加强立法保护医药领域关键技术

“医药领域的核心技术是未来生物产业的必争之地，创新药物研发往往面临激烈的国内外竞争，特别是一些关系国计民生的重大医药品种，其意义早已超越了一般的商业和学术价值。”全国政协委员、清华大学生命科学学院教授罗永章建议，加强立法，加大对医药领域科技创新和关键核心技术的保护。

罗永章介绍说，通常成功研发一个新药平均需要15年左右时间、十几亿甚至几十亿元经费以及数以百计人员的工作量。几乎每个新药都需要若干项关键核心技术支撑，凝聚了数十年甚至几代人的不懈努力，花费了国家和企业大量科技资源，才能最终实现重大突破。如果对医药领域的关键核心技术保护不当，会打击整个制药行业的创新积极性，危害国家利益。

罗永章认为，保护关键核心技术，除研发主体的自我保护外，国家政策法规是否合理更加关键。近年来，我国药品注册审评工作取得长足进展，但没有对关键核心技术保护给出足够的重视，泄密事件时有发生，加大医药领域科技创新、保护关键核心技术的立法刻不容缓。

罗永章建议，应健全法规体系、保护研发主体权利，药品监管部门关注的重点是药品的安全性和有效性，而不应是技术工艺细节，可在不降低审评标准的前提下，合理减少对技术工艺细节的披露要求，允许申报主体保留不完全披露关键核心技术细节的权利。在监管体系层面，应明确泄密法律责任，对药品注册审评从人员到流程实行全过程监管，对关键核心技术资料的提交、保存、审阅和调用等环节加强管理，做到制度和实操层面都无死角，加大对关键核心技术泄露行为的惩罚力度，明确泄露关键核心技术的行为须承担刑事责任。还要加强保密管理、确保关键核心技术全程保密，在科研保密工作中，强化国家行政管理部门的监督和指导作用，对核心技术的保密工作做到全程可追溯、全员可问责。（记者孙颖）