警惕戴上“美容贷”的枷锁

新华社发

美容市场乱象多一向饱受诟病，而最近出现的“美容贷款”将目标盯上了低收入人群及刚刚毕业的学生——通过小额贷款，实现变美的心愿。可由于多种原因，“美容贷”不仅可能让这些人群陷入债务危机，甚至陷入骗局。对此，海淀法院法官提醒大家，申请“美容贷款”要谨慎，更要仔细甄别相关单位资质。

名词解释

“美容贷款”又称“医疗美容分期付”，属于小贷公司与医疗整形机构合作推出的小额消费贷款项目。“美容贷款”具有审批快、额度低、周期短、利率适中、纯信用贷款等特点，主要针对有美容需求但缺少费用的爱美人士。一些自我防范意识较差的消费者往往会成为目标，被中介或美容机构诱导提前消费、超额消费。还有一些不法机构，以高薪招聘为诱饵，吸引年轻女士到美容机构整形消费，陷入“美容贷”骗局。

案例1 冲动消费

刚出校园 背上3万贷款

小颖（化名）是一名刚走出校园的大学生，为了变美，她对丽人医美机构（化名）推出的微整形套餐动了心。为此，小颖选择了一款3万元的美容贷款套餐，然而，由于无力偿还贷款，她被贷款公司汇达公司（化名）诉至法院。

汇达公司诉称，2019年底，双方签订了《美容贷款合同》，约定小颖的借款金额为3万元，用途为医疗整形，指定医疗单位为丽人医疗，借款期限为8个月，借款利息为月息1%。按照合同约定，借款本金由汇达公司直接支付给丽人医疗。汇达公司在交付贷款后，小颖应于每月15日向汇达公司偿还本金及利息，直至所有贷款本息清偿完毕。截至起诉之时，小颖仅偿还5000元。

小颖对于贷款的事实表示认可，并称当时办理美容贷款，属于冲动消费，自己没有偿还能力，但目前在工作挣钱，今后会偿还贷款。

法院审查后认为，依据汇达公司提交的借款合同、转账凭证及当庭陈述，可以认定汇达公司与小颖之间存在民间借贷法律关系，且小颖已年满十八周岁，属于完全行为能力人。汇达公司交付借款后，小颖未能按期偿还借款本息的行为已构成违约，其应偿还所欠借款。最终，法院判令小颖偿还借款本金2.5万元，并按照年利率12%偿还借款利息。

宣判后，双方均未上诉，本判决现已生效。

■法官提醒

慎用贷款为冲动消费买单

法官提醒大学生等急于找工作的群体，应培养理性消费观念，量入为出，慎用贷款来为冲动消费买单。

“由于小额贷款公司可能与国家征信系统关联，贷款记录将直接纳入个人征信。如借款人发生逾期还款，不仅需承担民事责任，还可能记入不良征信记录。尤其对于刚毕业的大学生群体，承担民事责任或不良征信记录均对自身发展产生消极影响。”海淀法院民事审判四庭法官助理耿瑞璞说，借款人在订立合同前应预估自身偿还能力。

案例2 身陷诈骗

为挣高薪 家政阿姨陷骗局

“招聘高端保姆，月薪数万元……”看到这则广告，35岁的周敏（化名）动了心，立即和家政公司联系应聘。在家政公司于某的带领下，周敏在某酒店见到“客户”，对方嫌周敏皮肤太黄，如果能改善一下，承诺月薪4万元。

“这样吧，我带你美美容。”于某又把周敏带到一家美容院，医生说需要做瘦脸吸脂等，美容费5.5万元。“我可没那么多钱！”周敏想拒绝，但对方称可以在医院办理贷款，上班后还上就行。想着月薪4万元的工作等着自己，周敏便答应贷款。

做完手术，“客户”却以各种理由拒绝用她。求职不成，还要偿还数万元贷款，周敏感觉自己上当受骗了，她选择报警。

警方抓获于某后发现，其所在的家政公司没有资质，于某也承认招聘信息都是虚构的，目的就是骗人去美容，从而获得美容院的返点来获利。最终，于某获刑1年6个月，并处罚金1万元。

这类案件已经不是个案，去年，本市警方通报：打掉“招工美容贷”诈骗犯罪团伙十余个，并查抄9个涉案医疗美容机构；共刑事拘留涉案犯罪嫌疑人123名，其中,有60人是诈骗团伙成员，有63人是医疗美容机构工作人员；目前已查实的被骗事主达上百人，每人根据不同的美容项目，被骗金额少则二三万元，多则十余万元。

可见，“美容贷”已经成为一种较为高发的新型犯罪。

■法官提醒

对夸大高薪和设置用工前提条件的岗位提高警惕

对于“美容贷”诈骗犯罪，海淀法院刑事审判庭法官助理刘浪建议，在应聘时,要根据自己的实际情况慎重选择，特别是对于夸大高薪和设置用工前提条件的招聘岗位(例如要求进行整容等)要提高警惕，以免落入骗局。求职者最好通过正规合法有资质的求职平台找工作，同时核实用人单位情况。在需要贷款时，也要通过正规合法渠道申请贷款，谨防受骗上当。

■法官支招

如何选择“美容贷”？贷款前做到“五看”

“美容贷”虽然已经引起了诸多问题，但耿瑞璞指出，只要不存在强迫贷款的行为，贷款年利率不超过国家规定上限，这种医美贷款并不违法。

如何选择“美容贷款”？法官建议做到“五看”：看资质，要看美容机构、小贷公司的资质；看经营，可以通过天眼查等，查看相关单位的经营情况；看报道，可以在网上查看相关单位是否有负面新闻；看效果，还要审查美容院的广告和承诺，避免被夸张的术后效果忽悠；看合同，最重要的，就是要严格审查合同条款，借款人在签订美容消费贷款合同前，应明确贷款合同中的借款期限、约定利率、担保条款、逾期条款、违约金条款、授权条款等，以防被相关机构以各种名目、以逾期费或违约金等方式来加重损失。

“在办案过程中我们发现，美容机构也存在一定问题！”耿瑞璞介绍，有些美容院有夸大美容效果、诱导消费者盲目消费的行为；还有些美容院先承诺免费试用或者低额项目就能“解决问题”，其中却还隐含着其他收费项目，或者后续推介高价项目；有些“美容贷款”合同属于“霸王条款”，如贷款必须做某项手术，反悔的话，消费者要承担高额违约金。“如果构成欺诈，消费者应该合理合法维权。”耿瑞璞建议，如果事后发现医疗美容机构存在违法违规情况，可以向卫生监督部门举报。

此外，法官还建议美容行业应该加强自查，美容协会可以制定指引，规范“美容贷款”等配套内容，如美容院对合作单位的资质审查、培训业务员禁止诱导消费者贷款消费等。金融监管、工商部门也应重视“美容贷款”引起的一系列问题，加大监管力度，不仅要和司法机关形成合力，打击犯罪，还应防止年轻人被诱导而盲目消费，背上超过其还款能力的“美容贷款”枷锁。