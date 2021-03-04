深圳晒出最新控烟成绩单

日前，广东省深圳市控烟办发布《〈深圳经济特区控制吸烟条例〉2019-2020年度执行效果评估报告》。《报告》调查了该市10个区19类共计1285个禁烟场所，1405名场所管理者和3254名公众参与调查。结果显示，94.4%的被调查者支持无烟法律；新冠肺炎疫情期间，67.8%的吸烟者吸烟量减少，2.3%的吸烟者戒烟，戒烟或减少吸烟的原因排名前三位的是保护自身健康、戴口罩、居家隔离担心家人吸二手烟。

《报告》显示，被调查者对医疗机构控烟满意度最高，酒吧、歌舞厅是市民最不满意的场所。场所有烟头、烟味或违法吸烟情况为18.7%，为历年最低。违法吸烟者被劝阻的比例为38.8%，与2018年相比大幅上升。

值得注意的是，2020年版《深圳经济特区控制吸烟条例》实施后，电子烟被纳入控烟范围。《报告》显示，通过执法宣传等措施，83%的受访者知道电子烟已纳入禁烟范围，85.1%的受访者听说过电子烟，1.2%的受访者正在使用电子烟，72.2%的电子烟使用者减少或尝试戒烟。

有成绩，也有不足。《报告》显示，各类禁烟场所禁烟标识合格率仍然较低，仅为74.3%，尤其是出租车/网约车禁烟标识张贴合格率仅为22.4%；近一半场所未按要求更新含电子烟元素的新控烟标识。（记者 张磊）