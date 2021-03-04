四川明确精神专科建设目标

近日，四川省发改委、卫生健康委、财政厅、教育厅、中医局等7部门联合印发《四川省加强和完善精神专科医疗服务实施方案》。《方案》明确，力争到2022年，全省精神科执业（助理）医师数量增加至3500名，提升至3.8/10万。

《方案》指出，优化精神专科医疗资源布局。完善省、市、县三级精神专科医疗卫生服务体系。将精神专科医院纳入城市医疗集团、县域医共体网格统一管理，推动优质医疗资源向基层延伸。加快建设精神专科医疗高地。规划设置省精神医学中心和区域医疗中心，提升全省精神专科领域医教研防管综合服务能力，努力实现区域间精神卫生同质化、均衡化发展。

《方案》指出，加快精神专科医院和综合医院精神科建设。原则上，常住人口超过300万的市（州）设置1所精神专科医院或者依托综合医院设置精神专科和病房；二级以上综合医院可根据医疗需求开设精神心理门诊、病房。常住人口超过30万的县（市、区）至少有1所县级公立医院设置精神科，合理确定病房床位数；常住人口30万以下的县（市、区），至少有1所县级公立医院设置精神心理门诊。加强精神专科医院中医科建设。各市（州）、县（市、区）至少有一家精神卫生专业机构设置精神卫生社会防治科或配备精神卫生专业人才，开展公共精神卫生服务。（记者喻文苏）