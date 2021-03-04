代表委员建言中医药现代化：创新勿忘守正 加强药材追溯

“加大中医理论下的创新中药研发力度，不是做西式中药，也不是西化中药，而是符合中医理论和诊疗特点的创新中药。”全国政协委员、成都中医药大学副校长曾芳近日接受记者采访时表示，中医药现代化进程中需要注意保持其理论、方法和技术特色，只有守正才能更好创新。

中医药是包括汉族和少数民族医药在内的中国各民族医药的统称。新冠肺炎疫情期间，中国中医药为抗击疫情作出了巨大贡献。虽然中西医结合、中西药并用的“中国方案”受到越来越多国家关注，但中医药现代化仍面临着药材追溯体系不完善、新技术运用不足等挑战。

2021年2月，中国国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，通过28条政策措施全面加大对中医药的政策支持力度和投入力度。全国两会即将召开之际，多位全国人大代表、政协委员就中医药现代化建言献策。

在曾芳看来，中医理论在现代化的过程中，不仅需要保持其传统精髓，还需要注入新的活力。这需要构建符合现代疾病特点的中医诊疗、康复、养生体系，强化高层次的中医药人才培养，并加大学科交叉建设。

曾芳介绍，当前已有不少科研人员尝试将高新技术引入中医诊断中，在中医药传统理论指导下，通过研发智能装备，提升传统中医的望、闻、问、切的精准度。“不管是中医理论也好，还是诊疗方法，都需要与时俱进，学科交叉是能真正实现中医药高质量可持续发展的重要路径。”

“包括藏医在内的中医药，是经验医学，但是现在学校的教育偏西医化，重理论轻实践，学生毕业后的水平不高，难以行医。”在全国人大代表、四川省甘孜州藏医院副院长江吉村看来，中医药人才培养不能摒弃传统理论和人才培养方式。

江吉村介绍，传统的藏医人才培养，有民间师徒传承、父子传承等，但目前中国的执业医师法提出了学历要求。“西医要求学历可以理解，但是也按照同样的标准要求藏医，对传统的师承模式有伤害。”对此他建议，藏医人才培养除了依赖学校，还应重视民间传承。

安全有效的药材是发展中医药产业的基础。在全国人大代表、好医生集团董事长耿福能看来，建立药材追溯体系是保证中医药质量的关键。应促进中药材标准化种养殖基地的建设，通过中国国家食药监局出台建设标准，知识产权局进行地理标志认证，从源头保证中药材质量。

“长期以来，藏药的安全性很受质疑，给藏药发展带来了很大困难。”江吉村表示，要解决这一困境，需借助现代化的检测检验手段为藏药正名。他呼吁中国国家食药监局对藏药进行大规模的权威检测，并将结果公之于众，为藏药现代化创造更好条件。

据了解，当前中国药典自今已颁布十版，从最初的中药标准的“基源与性状鉴别”，历经采用“显微鉴别”“色谱、光谱技术”“TLC鉴别、HPLC含量测定、DNA、特征和指纹图谱”等新技术。

“药典中医药标准的变化，正是中医药探索现代化发展之路。”耿福能建议，中医药标准应突破以化学为基础的质量标准构建思路，如中药特征图谱、指纹图谱、生物效价、大数据等，建立成为中国自立的创新型质量控制模式，并可为国际社会接受。

江吉村同样表示，单纯以化学标准对中药进行“有效成分分析”，是中医药现代化的误区。他以传统藏药中的复方药举例，一副药包含几十种药材，其中主药起治疗效果，辅药或降低主药的“毒性”，或调理患者身体，“如果只用西药的精细化标准来衡量藏药，是片面的”。