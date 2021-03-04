越休息腰越痛 警惕患上“脊柱关节炎”

长期腰痛，而且越是长时间静止不动，疼痛越严重。专家提示，这可能不是机械性的腰肌劳损，而是脊柱关节炎，其属于风湿免疫类疾病，以青壮年男性最为多发，极易被误诊、漏诊。

北京大学第三医院风湿免疫科主任医师、教授穆荣向记者介绍，腰背疼在医学上分为机械性和炎症性，机械性比如腰肌劳损，疼痛点一般分布在人体脊柱两侧肌肉；脊柱关节炎则属于炎症性，一般表现为“下腰疼”，甚至是坐骨处疼痛，随着病程的延长逐渐往上发展，可达到颈部。

“腰肌劳损是越活动，症状越加重；脊柱关节炎则是越活动，症状越减轻。”穆荣介绍，在疼痛的特点上，脊柱关节炎和腰肌劳损有明显区别。脊柱关节炎是由于炎性物质在局部聚集造成，因此越是不动越痛。比如，人在久坐、睡眠后，血液循环难以及时将炎性物质带走，随之会导致疼痛加重。

穆荣介绍，脊柱关节炎患者往往晚上刚躺下时不怎么疼，随着炎性物质慢慢聚集到病灶，导致夜里凌晨两三点、四五点时疼痛最为剧烈。不过，起床洗个热水澡，或者活动一下，疼痛就会得到不同程度的缓解。如果不加以治疗，脊柱关节炎能够持续几个月，甚至在几年中间歇发作。

“脊柱关节炎在风湿病中诊断周期较长，容易被延误诊断。因为大多数的患者和非专科医生，常常不清楚这类腰疼要去风湿免疫专科就诊。”穆荣提示，脊柱关节炎有一定的家族遗传倾向，经常发生“下腰痛”，特别是年轻男性，家中长辈有年老后驼背、年轻时腰痛等状况的，应注意排查脊柱关节炎。

“对于脊柱关节炎患者，服用非甾体抗炎药物往往是首选。一些公众对抗炎药物存在误区，抗炎药物不是抗生素或者抗菌药，而是被用于减轻炎症反应。”穆荣介绍，“对于服用传统抗炎药物治疗效果不佳的患者，可以选择服用靶向药物。治疗脊柱关节炎的生物制剂以前价格很高，随着白介素-17A抑制剂等药物被纳入医保，并于今年3月1日起正式实施，价格得以大幅降低，将有效提升药物的可及性。”