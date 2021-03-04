用“标准”为餐饮节约撑腰

近日，市场监管总局、商务部、文化和旅游部三部门联合印发意见，提出标准化促进餐饮节约八项举措，包括研制外卖餐饮绿色加工和配送标准、推广实施绿色可降解餐饮具标准、开展餐饮节约标准化试点等。

在建立健全节约型餐饮标准体系方面，三部门联合发布的“关于以标准化促进餐饮节约 反对餐饮浪费的意见”提出，加快建立覆盖餐饮食材采购、仓储、加工、运输配送、经营服务、餐厨回收等全产业链的节约型餐饮标准体系，重点补齐餐饮供应链和产业链重要基础国家标准；支持各地结合实际出台促进餐饮节约相关地方标准；鼓励相关社会团体、企业提出创新性举措，制定和实施要求更严、水平更高的团体标准、企业标准。

更多国家标准中将加入“反对餐饮浪费”的新内容。相关部门将加快修订《餐饮企业质量管理规范》《旅游度假区等级划分》《旅游景区质量等级的划分与评定》等国家标准，在标准中增加反对餐饮浪费相关技术要求；组织制定餐饮供应链管理、外卖餐品信息描述、绿色餐饮经营管理、旅游餐馆设施服务等级划分、网络配餐等一批国家标准，支撑打造集约高效的餐饮供应链，最大程度减少餐饮浪费。（记者 张楠）