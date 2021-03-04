“良性”突变或可导致卵巢癌

近日，北京大学第三医院李默课题组有关卵巢癌发生的研究论文，在线发表在《自然·通讯》上。

卵巢癌是妇科致死率最高的恶性肿瘤，严重危害女性生育能力及生命健康。由于其异质性强且转移率高，该病的早期诊断与治疗一直是肿瘤领域研究的重点与难点。李默课题组主要从事肿瘤的分子发生与治疗新策略研究，近年来，课题组主要通过化学生物学、分子生物学等交叉学科新技术，发现、解析临床中重要科学问题。

在此项研究中，李默课题组发现，BRCA1伴侣基因BARD1的单突变（P24S或R378S）不产生致癌表型，而当两单突变顺式存在时，则联合产生致癌效应，导致BRCA1/BARD1复合体功能异常及基因组紊乱。该研究提出“非强表型突变”驱动肿瘤发生的可能，揭示了人体内大量无表型突变或“良性”突变的潜在危机，为家族型卵巢癌和乳腺癌的早期诊断提供了重要依据。同时提示，BARD1类似突变肿瘤患者适用于PARP抑制剂的靶向治疗。

此研究成果为该课题组系列研究成果之一。在前期研究中，课题组发现了小分子多聚物PAR与抑癌基因BRCA1的分子联系，揭示了靶向化疗药物PARP抑制剂在卵巢癌与乳腺癌治疗中的作用机理，拓展了该化疗药物在临床患者中的适用范围。（仰东萍）