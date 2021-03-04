青光眼容易找上年轻人，体检要重视“杯盘比”

不知道你是否有留意到体检单上关于眼底C/D指标，如果没有提示异常，大多数人都不会知道这个数值代表的含义。其实，这小小的数字不可忽视，它关系着全世界第一位不可逆的致盲眼病——青光眼。

随着医疗水平和生活水平的提高，体检的各类目也进一步细化。眼底C/D指标，也叫“杯盘比”，可以通过眼底照相、裂隙灯、检眼镜、OCT等检查被测出来，一般来说大于0.6就属异常，需要进行青光眼的排查。

“许多人觉得青光眼离自己很远，然而越来越多的人通过体检最后找到了我们青光眼专科。”浙二眼科中心青光眼专科吴炜副主任医师介绍，青光眼患者视野的丢失最终将导致视力的不可逆性丧失。

今年世界青光眼周的主题是“视野不丢，生活无忧”，如何阻止视野损害的进展，是青光眼医生和患者应当共同努力的目标。

“我们常说青光眼要早发现、早治疗，但因其病症容易跟其他疾病混淆，误诊、漏诊的情况时有发生。”

上周，30岁的小张就拿着体检单一脸迷惑地来到了浙二眼科中心，他告诉吴炜，自己从事IT工作多年，熬夜加班成为生活常态，加上本身是高度近视，出现眼干、酸涩、微微头痛都觉得正常，有时候休息一会也就缓解了，并没在意。一个月前他单位体检，结果显示其双眼的杯盘比偏大，医生建议他到专业眼科进一步复查。

经过详细检查，小张被确诊为开角型青光眼中期，不但眼压高，视野也已出现缺损，幸亏体检发现尚算及时。目前，小张已在治疗中，相信可以极大程度避免失明的风险。

青光眼的隐匿性强，许多患者初期不会有任何症状。加上现代人的生活不规律，过度用眼，像小张一样，出现眼胀、眼痛、鼻根部酸胀、雾视和虹视等都会被归咎于视疲劳。“之所以称青光眼是非常凶险的眼病，正是因为它能在你不知不觉中损害你的视野，而视神经的萎缩是不可逆转的。我们门诊中常常会确诊一些中晚期的青光眼患者，有些已经无法挽救视力，非常可惜。”

中老年人、高度近视、远视、糖尿病、有青光眼家族史的人群更易罹患青光眼，但近年来，青光眼的发病呈现年轻化的趋势，浙二眼科中心每年大约确诊3万多例青光眼，其中20-35岁的年轻人就占了40%左右。

除了以上高危因素外，青光眼还是一种身心相关的疾病，情绪紧张焦虑、暴躁易怒的人更容易中招。吴炜的一位新患者李阿姨就属此类，她今年58岁，身体比较健康，平时就多愁善感。最近家里有些不顺，李阿姨天天以泪洗面，郁结难抒。有天突发剧烈的头痛和眼痛，家人赶紧把她送到医院，经检查，李阿姨的右眼眼压竟达60mmHg以上，同时出现角膜水肿、瞳孔散大的情况，被诊断为青光眼急性大发作，糟糕的是，视力很好的左眼其实也已经发生了青光眼的早期改变。

“原发性闭角型青光眼的急性发作70%-80%与情绪改变有关。”吴炜建议，青光眼患者平时要保持平和的心境，放松心情，避免情绪波动过大，避免生气、焦虑，规律的生活起居，对疾病有好处。

当然，青光眼的治疗和防护，最重要的就是要降低眼压，让眼压在一个安全的目标范围。

“值得注意的是，青光眼患者不应将眼压控制在20以内当做病情稳定的标准。”吴炜解释道，由于每个患者的基线眼压高低不同，疾病严重程度不同，还要考虑角膜厚度、糖尿病、高度近视等高危因素对青光眼视野进展的影响。因此，医生会对每个患者制定个性化的目标眼压值，并定期进行视野、OCT等检查，来综合评估和调整用药方案，医生和患者共同努力，实现“视野不丢，生活无忧”的目标。

本报通讯员 曹露婷