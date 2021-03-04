国家卫健委：3月3日新增新冠肺炎确诊病例10例 均为境外输入病例

人民网北京3月4日电 今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月3日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（上海5例，广东3例，浙江1例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例19例，解除医学观察的密切接触者112人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例165例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5040例，累计治愈出院病例4875例，无死亡病例。

截至3月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例177例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85130例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89943例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者979880人，尚在医学观察的密切接触者5043人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者247例（境外输入244例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12052例。其中，香港特别行政区11046例（出院10578例，死亡200例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区958例（出院926例，死亡9例）。