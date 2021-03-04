北京市猪牛羊活体储备达到31.3万头

在今年的预算中，用于菜篮子、米袋子、肉案子方面的民生项目是重中之重。北京青年报记者梳理后发现，本市1.7亿余元用于18类生活必需品的储备，同时，在保障食品安全方面也有多项动作，包括涉及2000余万元的北京市肉类蔬菜流通追溯体系及“放心肉”运维项目等。

生活必需品储备预算达17125万元

据了解，北京作为首都和拥有2100多万人口的特大型消费城市，粮油、肉蛋、蔬菜等生活必需品自给率较低，80%以上由外埠调入，易受到恶劣气候、突发事件等不利因素影响。为做好市场供应和应急保障工作，本市从1992年开始建立生活必需品等政府储备制度，今年的储备预算则达到17125万元。市商务局的预算显示，生活必需品的储备包括猪牛羊活体储备31.3万头、冻牛羊肉储备0.3万吨、冻猪肉储备4.32吨、鸡蛋储备1100吨、婴幼儿奶粉储备80吨、蔬菜储备5.1万吨、食盐储备7700吨、食糖储备16500吨。

2550万元用于肉类蔬菜流通追溯

在2021年的预算中，市商务局还加强了北京市肉类蔬菜流通追溯体系的建设。在其“北京市肉类蔬菜流通追溯体系及‘放心肉’运维”项目中，安排了2550万元预算，要达成将1700个零售终端、1500个团体消费单位、100个团体配送企业纳入肉菜流通追溯体系，实现不少于5535万条产地-批发-零售追溯数据链条数据采集、不少于400万条产地-配送-团体追溯数据链条数据采集及不少于928万条产地-团配-终端追溯数据链条采集。同时强调，北京市肉类蔬菜流通追溯体系将可对接至本市重要产品追溯统一平台，实现数据互联互通与追溯查询。

抽查46万吨储备粮用于质量监查

在确保粮食安全方面，市粮食和物资储备局通过多个预算项目予以保障。例如，安排69万元开展市储备粮质量抽查。上、下半年对市储备粮质量情况各抽查一次，抽查数量总计约46万吨。通过该项目的实施，保证市储备粮质量安全，掌握市储备粮质量状况，为市储备粮的适时轮换提供质量数据。此外，安排近14.5万元开展粮油行政执法检查，对纳入检查范围内的粮食库存进行复查与抽查，检查粮食库存是否数量真实、质量良好等。

北青报记者发现，多个民生保障企业都增加了种猪养殖、猪肉加工等项目的投资。比如，首农食品集团的北京黑猪肉加工设备提升项目中安排235.38万元，增加产品类别，为消费者提供更多的优质北京黑猪肉产品。二商肉食甘南县生猪养殖基地二期项目安排3618万元，新建公猪舍、后备舍、配怀舍、洗猪房、分娩舍、保育育肥舍等。该项目建成正常达产后，基础母猪存栏10000头，正常年份可实现出栏商品猪20万头，主要供应北京市场。（记者 王斌 解丽 林艳 武文娟）