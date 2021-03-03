专家业界聚焦生物医药领域：数字化助力产业高质量发展

人民网北京3月3日电 （记者乔业琼）近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。这是自2016年起，该系列圆桌论坛连续举办的第六届。

在人民网·人民健康与火石创造共同举办的“生物医药+数字化 助力产业高质量发展”专场圆桌论坛上，来自政产学研各界的专家学者以及生物医药行业的一线从业者以“线上+线下”的方式齐聚一堂，就生物医药产业面临的机遇和挑战、未来发展方向等一系列问题进行了深入研讨，并分享了各自精彩的观点。

发挥优势 推动医药产业数字化

随着我国生物医药产业的迅速发展，从防疫物资、检测技术，再到疫苗生产，在生命健康领域，中国不再仅仅是单一的消费市场，更是为全球健康事业做出重要贡献的中国力量。火石创造CEO杨红飞分析说，我国生物医药产业正呈现产业链迈向高端创新、中小创新型企业快速增长、地方产业集群化发展、服务业态多样化和产业治理数字化等五大发展趋势。

全社会数字化进程加速，生物医药产业也不例外。“我们希望通过赋能中心，推动健康产业的发展。”重庆市九龙坡区大数据局局长赵红民表示，当前，重庆正在建设全市产业数字化赋能中心，通过对全市工业企业提供数字化诊断服务、建设行业公共赋能平台、提供优质的数字化资源等多种方式，聚焦产业链、创新链、资金链、服务链等四个维度，为全市乃至成渝两地的企业提供数字化赋能。

目前，成渝地区双城经济圈建设进展加快，尤其是在生物医药产业方面积累了有益的经验和方法。成都医学城科技园管委会副主任、投资促进局局长张荔介绍说，成都医学城作为成都市发展生物医药产业的主承载区，以生物技术、价值医疗、“三医+AI”等产业体系为发力点，打造融合创新的生态体系已初具规模。下一步，将充分发挥园区优势，助推生物医药产业高质量发展。

科技赋能 提高创新药产业能力

中国新药研发已驶入快车道。新药开发是一个环环相扣的生态系统，同写意论坛发起人程增江提出，加快我国从仿制药大国向创新药强国转型，需要从以下三个方面着手：

第一，创新模式，提高原创能力。基于临床需求，加强基础科学研究投入，重视转化医学研究成果，促进研究型医院兴起。

第二，注重科技，加强交流合作。搭建技术交流平台，推动更多前沿技术在国内生物医药企业的落地与运用。

第三，创新人才，解决0到1的问题。不仅要引进和培养相关专业人才，还要打造一批领军型人才，进行开拓创新。

作为跨国企业，思拓凡中国大中华区总经理俞丽华表示，要更好地推动本土化创新，提高药品可及性，为中国的老百姓提供更好的产品、技术和服务，推动行业发展创新，助力“健康中国2030”早日实现。

“中国创新药的飞速发展，也将为发展中国家的生物医药领域带来革命性变革，为当地的老百姓带来福音。”百济神州总裁吴晓滨建议，以高新科技赋能推动我国生物医药产业创新发展，升级创新产业链，打造产业集群，从而提高创新药产业能力，推动“医药强国”建设。

建立体系 实现新技术就地转化

数字化赋能生物医药产业高质量发展需要从多方面入手，政府、园区、企业、投资机构、第三方平台等产业主体以及科研院所等，要共同聚力协作才能构建生物医药产业良性发展生态。广州市越秀区人民政府副区长陈烯介绍说，生物医药·生命健康是越秀区推广的第三大产业，越秀区“十四五”发展规划提出，创建粤港澳大湾区生命健康产业创新区，推动传统医院转型升级，产学研联动，让更多研究成果实现就地转化。

“积极支持医生发展科研事业的同时，要在医院周边打通更多的产业载体，让医生们的科研成果实现就地转化，从而提升医疗服务水平，促进医疗行业高质量发展。”陈烯说。

促进生物医药产业数字化发展必须建立产业生态体系，通过基于数据智能的生物医药产业治理和服务模式，加速企业创新，让人人享有健康生活，真正实现数据驱动产业高质量发展。论坛最后，医渡科技集团副总裁、开心生活科技总经理郝一鸣表示，将利用自身的技术优势，扮演好医疗数据治理基础设施服务商的角色，更高效地产出新型生产要素，并转换成各种场景下的价值。